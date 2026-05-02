Verborgen kelder onthult stil verzetsverhaal van Willem Jooren

Een verborgen kelder, een moedige stationschef en een stil verzetsverhaal dat decennialang onbekend bleef. In Vught kregen bezoekers zaterdag een zeldzaam inkijkje in hoe Willem Jooren tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen hielp ontsnappen aan deportatie.

Er staat zaterdag een lange rij geïnteresseerden, die allemaal de plek willen zien waar in de Tweede Oorlog mensen, die eigenlijk op transport moesten van de Duitsers, wisten te ontkomen. De kelder van station Vught werd door stationschef Jooren in de oorlogsjaren gebruikt om mensen te laten schuilen waardoor ze konden ontsnappen. Binnenkort wordt het monumentale stationsgebouw verplaatst omdat het spoor in Vught verdiept wordt. Door die werkzaamheden is de kelder tijdelijk toegankelijk via een oude trap en kan iedereen ervaren hoe Willem Jooren mensen hielp vluchten.

"We wisten eigenlijk niks van dit verhaal van opa, omdat hij een stille zwijgzame man was", vertelt kleindochter Marian Coppens. "Speciaal voor deze dag zijn we met de familie in archieven ingedoken en hebben met heel veel mensen gesproken over wat opa hier in de oorlog gedaan heeft."

Beneden in de kelder laat historicus Henk Smeets zien hoe Willem Jooren te werk ging. "In het station was een luik waardoor de mensen hier in de schuilkelder konden komen. Hier zaten ze dan tot het donder werd en kregen ze andere kleren. Via een trap aan de andere kant van het station konden ze dan naar Boxtel vluchten waar ze door verzetsmensen werden opgevangen", vertelt Smeets.

Stationschef Willem Jooren

Hoeveel mensen Willem Jooren met zijn hulp heeft weten te redden van de dood in een Duits concentratiekamp is niet bekend. Willem woont in de oorlog met zijn gezin op de bovenste verdieping van het stationsgebouw. Als Kamp Vught in de winter van 1943 wordt geopend, verandert het lokale station Vught in een aankomst- en vertrekpunt voor de transporten van duizenden gevangenen. Transporten met bestemming kampen als Sachsenhausen en Ravensbrück. Na de oorlog blijft Willem op het station van Vught werken, tot hij met pensioen gaat. Posthuum wordt hem in 1984 het verzetsherdenkingskruis toegekend. In 2022 wordt de Willem Joorenstraat in Vught onthuld.

Toch vindt kleindochter Marian niet dat haar opa een held was. "Er waren heel veel Vughtenaren die goed gedaan hebben in de moeilijke oorlogsjaren, ook opa heeft door zijn functie als stationschef mensen kunnen helpen, soms met gevaar voor eigen leven", zegt Marian. De stationskelder is ook op 4 mei, de dag van dodenherdenking nog te bezoeken. Daarna wordt het terrein rond het station weer afgesloten en het stationsgebouw voorbereid voor de verplaatsing. Samen met de kelder wordt het Rijksmonument 13 meter naar voren geschoven om plaats te maken voor het verdiepte spoor.