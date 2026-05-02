Al wandelend door de natuur wijst brandweer bezoekers op gevaren

Een warme auto in hoog gras, een stukje glas of zelfs een accu van een elektrische fiets. Het zijn van die dingen waar je misschien niet meteen aan denkt, maar volgens de brandweer kunnen ze genoeg zijn om een natuurbrand te veroorzaken. Om meer te leren over het herkennen en voorkomen van beginnende natuurbranden, konden bezoekers zaterdag in de Loonse en Drunense Duinen meedoen aan een interactieve wandeling.

Met bordjes, vragen en uitleg van de brandweer leerden wandelaars wat ze kunnen doen om brand te voorkomen én wat ze moeten doen als het toch misgaat. Dat natuurbrandgevaar geen ver-van-je-bedshow is, werd afgelopen week opnieuw duidelijk door de grote natuurbranden in Brabant bij onder andere de Oirschotse Heide en Budel. Ook in de Loonse en Drunense Duinen ging het vorig jaar flink mis. Op 12 april 2025 brandde daar 42 hectare natuur af, ongeveer zestig voetbalvelden. “Het risico op natuurbranden neemt toe”, zegt Wally Paridaans, clustercommandant bij Brandweer Brabant-Noord. “Door klimaatverandering worden branden heftiger en intenser. We willen mensen bewust maken van wat ze zelf kunnen doen.”

Tijdens de route deelt Wally Paridaans (links) tips over het herkennen en voorkomen van natuurbranden.

En dat begint volgens de brandweer met opletten. Ruik je een smeullucht, zie je rook of hoor je vuur knetteren? Bel dan meteen de brandweer. “Ga niet eerst zelf blussen”, benadrukt Paridaans. “Het vuur kan uit zijn, maar door de warmte in de grond laait het vuur vaak weer op. Wij kunnen controleren of het écht veilig is.” Een van de deelnemers is Catherine. Ze komt uit Drunen en maakte vorig jaar mee hoe snel de brand in de Drunense Duinen zich uitbreide: “Het kwam toen zó dichtbij. Dan besef je ineens wat er kan gebeuren, hoe snel zo’n brand kan uitbreiden en hoe moeilijk het is om onder controle te krijgen. Daarom ben ik hier ook met de gedachte: voorkomen is beter dan genezen.”

Tijdens de route komen bezoekers borden met tips en QR-codes tegen.

Bezoekers kregen ook praktische tips mee. Loop bij brand niet met de wind mee, maar juist haaks op de wind en loop naar een veilige plek, zoals een parkeerplaats of open zandvlakte. De brandweer adviseert daarnaast om de 112-app te downloaden, omdat hulpdiensten daarmee sneller kunnen zien waar iemand is: “En vertel wat je om je heen ziet aan herkenningspunten, dan weet de meldkamer waar ze ons naartoe moeten sturen”, vertelt Paridaans. Bij de wandeling liet Brandweerpost Drunen ook materieel zien, zoals een warmtecamera en speciale voertuigen die beter door bosrijk gebied kunnen rijden. “De bereikbaarheid is hier een van de grootste uitdagingen”, zegt postcommandant Patrick Smulders. In dit natuurgebied lopen er tijdens een zonnig weekend wel tien duizend mensen rond. “ We hopen toch dat die allemaal een beetje rekening houden met wat we hier proberen te vertellen vandaag.”

Patrick Smulders van de brandweerpost in Drunen.