Brabant zwaar getroffen door branden, dat zag er zo uit

Door de vele branden was het een bizarre donderdag in Brabant. In Waalwijk was er een hele grote brand in een woonboulevard. Tegelijkertijd waren er enorme natuurbranden bij Budel en en bij Oirschot. Maar op meer plekken in Brabant was er brand of waren er meldingen, dat ging van Overloon tot Schijf. Een overzicht van alle problemen.

Oirschot: brand op militair oefenterrein



De vuurzee op de Oirschotse Heide (foto: Persbureau Heitink).



Op de Oirschotse Heide brak donderdag een grote natuurbrand uit op een militair oefenterrein. Het vuur ontstond en breidde zich door de droge omstandigheden en harde wind snel uit over een groot gebied. De brandweer schaalde direct flink op en zette zo’n 130 brandweerlieden in om het vuur te bestrijden. Daarbij werden meerdere blusvoertuigen, watertransporten en inzet vanuit de lucht gebruikt. Ook werden drones ingezet om de brandontwikkeling te volgen. Door de omstandigheden ontstond op meerdere plekken kroonvuur, waardoor het vuur via boomtoppen snel kon overslaan. Het gebied veranderde in een grote rook- en vuurzee die in de wijde omgeving zichtbaar was. Op delen van het terrein kreeg de brandweer het vuur deels onder controle, maar elders bleef de brand nog actief, waardoor langdurig nablussen nodig was.

Waalwijk: grote brand in magazijn Kwantum



Brand bij woonboulevard in Waalwijk (foto: persbureau Heitink / Erik Haverhals).



In Waalwijk brak donderdagmiddag een grote brand uit in het magazijn van woonwinkel Kwantum op een woonboulevard. Het vuur ontstond in het distributiegebouw en sloeg snel over naar meerdere naastgelegen winkels. De brand werd opgeschaald naar een zeer grote brand, waarna tientallen brandweereenheden werden ingezet. Meerdere winkels, waaronder Leen Bakker en Carpetright, raakten zwaar beschadigd of gingen verloren. Door de enorme rookontwikkeling werd het gebied afgezet en gingen omliggende wegen deels dicht. De rook was in de wijde omgeving zichtbaar. Later op de dag werd het sein brand meester gegeven, maar de brandweer bleef nog uren bezig met nablussen.

Budel: natuurbrand richting azc en Kempen Airport

De brand in Weert en Budel is vanaf grote afstand te zien (foto: Kempen Airport)



In de omgeving van Budel ontstond een natuurbrand op het militair oefenterrein Weerter- en Budelerbergen, aan de Geuzendijk, op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Het vuur zorgde daar voor flinke inzet van de hulpdiensten en breidde zich in de omgeving snel uit door de droge omstandigheden. Door de rookontwikkeling en de snelle uitbreiding werd het nabijgelegen azc Budel uit voorzorg ontruimd. Ongeveer 1500 bewoners werden tijdelijk geëvacueerd en buiten het terrein opgevangen. Toen de situatie later op de dag verbeterde en de rook afnam, konden zij weer terug. Ook Kempen Airport ging dicht. Het vuur kwam in de richting van het vliegveld, waardoor de situatie daar al snel te gevaarlijk werd. Het terrein werd ontruimd en alle vliegverkeer werd stilgelegd. Dat had niet alleen te maken met de rook en de hitte, maar ook met de ligging van het vuur vlak bij de kerosineopslag, waardoor extra voorzichtigheid nodig was. Het vliegveld had Defensie bovendien een dag eerder nog gewaarschuwd voor het verhoogde risico op natuurbranden in het gebied. Met Chinook-helikopters en aangelegde stoplijnen probeerde de brandweer het vuur in te perken. De brand hield lang aan, maar werd later op de dag beter onder controle gebracht.

Overloon en Schijf: meerdere meldingen, beperkte schade

Bosbrand in Overloon (foto: Persbureau Heitink).



In Overloon brak donderdag aan de Holthesedijk een bosbrand uit in een natuurgebied. Daarbij kwam rook vrij en rukte de brandweer met meerdere eenheden uit. Het vuur kon relatief snel worden opgeschaald en onder controle worden gebracht. Het ging om een kleiner gebied van ongeveer 140 bij 300 meter. Daarna is de brandweer vooral bezig geweest met nablussen om te voorkomen dat het weer zou oplaaien. In Schijf werd later op de dag ook een natuurbrand gemeld op de Heiberg. Daar kwam de brandweer groots op af, maar ter plekke bleek het uiteindelijk mee te vallen. Er was vooral rookontwikkeling te zien en geen sprake van een echte uitslaande brand. Het gebied is gecontroleerd, waarna verdere inzet niet meer nodig was.