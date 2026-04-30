Azc Budel tijdelijk ontruimd vanwege grote brand op militair oefenterrein

Het asielzoekerscentrum in Budel is donderdagmiddag tijdelijk drie uur ontruimd geweest vanwege de grote natuurbrand op een nabijgelegen militair oefenterrein. Zo’n 1500 bewoners konden zo'n drie uur niet op het azc terecht. Rond zeven uur liepen ze weer juichend het terrein op.

NL-alert verstuurd Opvangorganisatie COA wist nog niet waar zij naartoe zouden moeten worden gebracht en hoe lang ze daar zouden moeten blijven. Ook de vele tientallen medewerkers moesten het terrein verlaten. De voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel is na het aanmeldcentrum in Ter Apel de grootste azc-locatie van Nederland.

Iets na vier uur werd een NL-Alert verstuurd. Omwonenden kregen het advies om uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

Bewoners keren juichend terug

Rond zeven uur 's avonds mochten de bewoners van het azc in Budel weer terugkeren. Toen de wind draaide en rook en vuur afnamen, nam het gevaar snel af. De ontruiming bleek daarmee vooral uit voorzorg te zijn geweest. Het COA blijft samen met de veiligheidsregio wel alert en waakzaam vanwege de natuur- en heidebrand in de omgeving.

Kempen Airport ook ontruimd

Ook vliegveld Kempen Airport heeft last van de brand. Daar bedreigt de brand de kerosinetanks van het vliegveld. Kempen Airport werd in de loop van donderdagmiddag ook ontruimd. Vliegtuigjes die op Kempen Airport willen landen, moeten uitwijken naar omliggende vliegvelden.

