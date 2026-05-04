Ook al was 't oorlog, Joodse Roosje bleef dansen is te zien in unieke films

Twee zeldzame films van Joodse danseres en Holocaustoverlevende Roosje Glaser zijn voor iedereen te zien op de website BrabantinBeelden van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch. Het gaat volgens het BHIC om unieke beelden die zijn gemaakt in oorlogstijd. “Je ziet jonge mensen vol levenslust terwijl er donkere wolken boven hun levens drijven”, vertelt Margot America van het BHIC.

De films zijn voor iedereen te zien op de website BrabantinBeelden, eerder lagen de beelden bij Nationaal Kamp Vught opgeslagen. Paul Glaser, neef van Roosje, is eigenaar van de films, hij zet zich al jarenlang in om haar verhaal te vertellen. Hij schreef eerder boeken over haar leven en geeft lezingen. “Paul wilde dat de films goed bewaard zouden worden en in goede staat zouden blijven”, vertelt Margot America. Het BHIC heeft een ‘koudedepot’: een speciale bewaarplaats voor origineel, historisch filmmateriaal. “Daar kunnen films goed bewaard worden, met de juiste temperatuur en luchtvochtigheid. Zodoende zijn de films nu bij ons ondergebracht.”

Het waargebeurde verhaal van Roosje Roosje, danseres maar ook amateurfilmer en fotograaf, verstopte de beelden in 1942 in de tuin van haar ouderlijk huis aan de Koninginnelaan in Den Bosch. Vlak voordat ze gedeporteerd zou worden. Tot die tijd had ze een succesvolle dansschool. Omdat ze Joods was, mocht ze geen dansles meer geven. Haar dansscholen in Tilburg, Eindhoven en Helmond had ze al moeten opgeven. Maar ze liet zich niet tegenhouden en gaf stiekem dansles bij haar op zolder in Den Bosch. Ze werd verraden en belandde in verschillende concentratiekampen zoals Kamp Vught en Auschwitz. Ze maakte de meest verschrikkelijke dingen mee, moest helpen bij de gaskamers en onderging gedwongen medische experimenten.

"Ze is doorgegaan met dansen om zich toch mens te blijven voelen."

Fragmenten van de beelden zijn eerder wel eens vertoond, maar de complete films zijn uniek. Op een van de films is te zien hoe Roosje met haar dansgezelschap het dansseizoen afsluit. Ze gaan naar de Loonse en Drunense Duinen, omdat een zaaltje afhuren in Den Bosch al niet meer kon.

Wat je ziet zijn vrolijke gezichten, dansende mensen en Roosje met een grote lach. De film toont hoe ondanks alle ellende Roosje en haar leerlingen tóch plezier uit het leven weet te halen. "Je ziet een jonge vrouw die zich niet liet vertellen wat ze moest doen. Ze wilde doorgaan met haar leven voor zover dat mogelijk was." Een tweede film toont de danslessen van Roosje op de ‘illegale’ zolder. De film uit het voorjaar van 1942 zit vol instructies en aanwijzingen over houding en verschillende dansvormen.

Titelkaart uit een van de films van Roosje Glaser (foto: BHIC)>

Ondanks alle ellende, bleef ze ook in concentratiekampen bezig met muziek en dans. Ze schreef liedjes in Kamp Vught, organiseerde sketches in Westerbork en in Auschwitz gaf ze dansles aan SS’ers. “Ze is doorgegaan met dansen en zingen en gaf zelfs dansles aan SS’ers om zich toch mens te blijven voelen”, vertelt America. “Het is een bijzonder verhaal van iemand die het toch overleefd heeft, een jonge vrouw in de kracht van haar leven. Zo tegenstrijdig als je weet wat er allemaal is gebeurd.” Roosje belandde na de oorlog in Zweden waar ze altijd is blijven wonen. Ze is in 2000 op 85-jarige leeftijd overleden.