Basisspelers FC Den Bosch vertrekken bij de club nu seizoen ten einde is

Het seizoen is voorbij voor FC Den Bosch. Zaterdag werd er in de play-offs met 3-0 verloren van Almere City, waardoor FC Den Bosch niet meer kan promoveren. Het is dan ook de vraag welke spelers blijven en vertrekken bij de club. Thijs van Leeuwen heeft al laten weten over te stappen naar RKC, maar ook topscorer Kévin Monzialo denkt zijn laatste wedstrijd voor de Bosschenaren te hebben gespeeld. Beiden zijn de club zeer dankbaar.

"We wilden winnen en hadden veel energie, maar het was niet genoeg. We begonnen best goed, maar na de tegengoal ging het gevoel eruit", begint Monzialo na de met 3-0 verloren wedstrijd. "Ik wil ook niet over de scheidsrechter beginnen. Ik heb nog heel veel video’s op mijn telefoon staan van overtredingen die niet werden gegeven, maar de spelers hier hebben mij geleerd rustig te blijven." De 25-jarige Franse aanvaller met Congolese roots was dit seizoen goed voor 18 goals en 14 assists in 39 wedstrijden. In de winter was er al volop interesse in de aanvaller, maar met deze cijfers lijkt hij nu helemaal onhoudbaar voor de Bosschenaren. "In de winter dacht iedereen dat ik weg zou gaan en ik ben hier nog steeds. Ik denk wel dat dit mijn laatste wedstrijd was. We gaan er snel genoeg achter komen." Monzialo mikt niet alleen op de Eredivisie. "Ik zoek naar het juiste project, dat betekent: een stabiel team, met een goede coach en een club die mij echt wil. Dat zag je ook bij Den Bosch. Zij deden alles voor mij en ik heb hen op het veld terugbetaald. Het zou België kunnen zijn, Duitsland, Italië, Frankrijk, maar ook de Eredivisie."