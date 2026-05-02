Basisspelers FC Den Bosch vertrekken bij de club nu seizoen ten einde is
Het seizoen is voorbij voor FC Den Bosch. Zaterdag werd er in de play-offs met 3-0 verloren van Almere City, waardoor FC Den Bosch niet meer kan promoveren. Het is dan ook de vraag welke spelers blijven en vertrekken bij de club. Thijs van Leeuwen heeft al laten weten over te stappen naar RKC, maar ook topscorer Kévin Monzialo denkt zijn laatste wedstrijd voor de Bosschenaren te hebben gespeeld. Beiden zijn de club zeer dankbaar.
"We wilden winnen en hadden veel energie, maar het was niet genoeg. We begonnen best goed, maar na de tegengoal ging het gevoel eruit", begint Monzialo na de met 3-0 verloren wedstrijd. "Ik wil ook niet over de scheidsrechter beginnen. Ik heb nog heel veel video’s op mijn telefoon staan van overtredingen die niet werden gegeven, maar de spelers hier hebben mij geleerd rustig te blijven."
De 25-jarige Franse aanvaller met Congolese roots was dit seizoen goed voor 18 goals en 14 assists in 39 wedstrijden. In de winter was er al volop interesse in de aanvaller, maar met deze cijfers lijkt hij nu helemaal onhoudbaar voor de Bosschenaren. "In de winter dacht iedereen dat ik weg zou gaan en ik ben hier nog steeds. Ik denk wel dat dit mijn laatste wedstrijd was. We gaan er snel genoeg achter komen."
Monzialo mikt niet alleen op de Eredivisie. "Ik zoek naar het juiste project, dat betekent: een stabiel team, met een goede coach en een club die mij echt wil. Dat zag je ook bij Den Bosch. Zij deden alles voor mij en ik heb hen op het veld terugbetaald. Het zou België kunnen zijn, Duitsland, Italië, Frankrijk, maar ook de Eredivisie."
Van Leeuwen naar RKC
Voor Thijs van Leeuwen is al wel duidelijk waar hij volgend seizoen speelt. Hij stapt transfervrij over naar RKC Waalwijk. "Toen mijn optie niet werd gelicht, waren zij de eerste die belden. En dat is fijn om dat vertrouwen te krijgen. Er waren ook andere opties uit de Eredivisie en het buitenland."
FC Den Bosch koos er zelf voor om het contract van Van Leeuwen niet met een jaar te verlengen. "Ik denk dat ik ook toe was aan een nieuwe stap, maar als mijn optie was gelicht, had ik mij volledig ingezet voor FC Den Bosch."
Zijn nieuwe werkgever maakt in tegenstelling tot Den Bosch nog kans op promotie naar de Eredivisie. Zij spelen in de kwartfinale van de play-offs tegen Willem II. "Tot een paar uur voor de wedstrijd was ik volledig bezig met FC Den Bosch, nu is er een ander team waar ik voor kan juichen."
Dankbaar
Beiden zijn vooral heel dankbaar richting de Bossche club. "FC Den Bosch gaf mij liefde. Op mijn jeugdteams na gaf geen enkele club mij zoveel liefde. Daarom ging het zo goed hier. Toen ik hier kwam, scheurde ik al snel mijn meniscus. In die tijd waren ze er voor mij om te zorgen dat ik mij zo goed mogelijk voelde", vertelt Monzialo.
Ook voor Van Leeuwen geldt een vergelijkbaar verhaal: "FC Den Bosch heeft mij een nieuwe kans gegeven. Ik was aardig afgedaald in mijn carrière, maar van TOP Oss naar FC Den Bosch was al een mooie stap en nu naar RKC is in mijn ogen ook weer een stap omhoog."