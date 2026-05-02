Speciale brandweerteams moeten bos bij Budel uit door onweer

De speciale brandweerteams die zaterdagavond begonnen bij de natuurbrand in Budel, moeten alweer weg. Door onweer is het te gevaarlijk om aan het werk te blijven. Ondertussen waait het door buien wel harder, waardoor het vuur weer aanwakkert.

De brandweer heeft daarom met spoed extra bluswagens naar het bos gestuurd. Brandweerlieden kunnen vanuit die wagens alsnog het vuur bestrijden.

Maar het plan was eigenlijk dat zogeheten 'handcrews' aan het werk gingen. Dat zijn specialistische brandweerteams die met handgereedschap de brand bestrijden op plekken waar blusvoertuigen niet kunnen komen.

Te voet is te gevaarlijk

Zij lopen normaal gesproken dus te voet rond, maar dat is door felle buien nu te gevaarlijk. "Ons protocol is dat de handcrews nu niet in het bos mogen werken", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Hoe laat de handcrews weer verder mogen, weet hij niet. "In ieder geval als het onweer is overgetrokken."