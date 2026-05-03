Rico Verhoeven na pittige tijd klaar voor boksdebuut: 'Helemaal blauw'

Het zijn spannende tijden voor Rico Verhoeven. De topsporter uit Halsteren maakt over drie weken zijn debuut als bokser tegen de ongeslagen wereldkampioen Oleksandr Usyk. In aanloop naar het gevecht deelt een bont en blauwe Verhoeven een update op zijn Instagram. "Het voelt en ziet eruit alsof ik overreden ben door een vrachtwagen", lacht hij.

De voormalige ‘King of Kickboxing’ uit Halsteren – veertien keer wereldkampioen in die sport – zit in aanloop naar de wedstrijd op 23 mei in een trainingskamp. In het 'fighthouse' heeft de bokser geen familie om zich heen en geen afleiding van het dagelijkse leven.

Makkelijk is dat niet, deelt Verhoeven op zijn Instagram. "Het is een groot avontuur. Ik werk heel hard, maar het begint zijn vruchten af te werpen", zegt hij. Goede voorbereiding heeft de voormalig kickbokser wel nodig, want hij neemt het tussen de piramides van Gizeh in Egypte op tegen de beste zwaargewicht van de 21e eeuw, met 24 overwinningen, waarvan negentien op knock-out.

Make-up

Rico is tijdens zijn trainingen al een aantal keer goed geraakt. "Ik ben helemaal blauw. Het lijkt alsof ik make-up draag. Het voelt en ziet eruit alsof ik overreden ben door een vrachtwagen", lacht hij.

Toch stelt de bokser zijn fans gerust. Hij denkt een serieuze kans te maken tegen de 39-jarige Usyk. "Ik vecht en beweeg anders dan traditionele boksers. Ik ga niet veel verklappen, maar ik boks onorthodox", zei hij eerder.