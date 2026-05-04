Jos vindt groot 'wapen' tijdens wandeling vlak bij militair oefenterrein

Jos Willems (71) uit Best wandelt al jaren regelmatig op de Oirschotse Heide, vlak bij het oefenterrein van Defensie. Dan vindt hij wel eens hulzen of zaklampen, maar nu heeft hij iets bijzonders gevonden: een groot oefenwapen van Defensie. "Dit is wel een topstuk."

Willems loopt dinsdag langs een slootje op de hei als hij iets zwarts ziet glinsteren. "Ik zag een raar voorwerp liggen", vertelt hij. "Twee zwarte dingen tussen wat blad. Ik was benieuwd wat het was, dus ik pakte het op en voelde meteen dat het heel zwaar was." Eenmaal uit het water en zonder blad ziet hij het pas: het lijkt erop dat hij een wapen van ruim één meter lang in z'n handen heeft. "Het voelde als dertien kilo. Er zat nog een vizier op. Ik vind van alles op die hei, maar dit is wel het topstuk, hoor." Wapen inleveren

Als hij wel eens lege kogelhulzen vindt, neemt hij die mee naar huis. Zodra hij er genoeg heeft, levert hij ze in bij de ijzerhandel en gaat Willems van de opbrengst uit eten. "Maar als ik iets als dit vind, loop ik naar de wacht van het oefenterrein toe en lever ik het daar in."

Dat is hij dinsdag ook van plan. Hij hangt het voorwerp om zijn nek en loopt een paar kilometer richting de verharde weg. Bang dat het gevaarlijk is, is hij niet. "Nee, ik ben van alle hendeltjes afgebleven." Onder de indruk van vondst

Eenmaal bij zijn auto aangekomen treft hij een andere voorbijganger die toevallig een scooter in de buurt heeft gevonden. De militaire politie is net op weg om die op te halen, dus besluit Willems te wachten tot zij er zijn. Dan kan hij zijn vondst ook meteen inleveren. "Ze leken het niet erg spannend te vinden", zegt hij. "Ze namen het gewoon aan en legden 'm achterin de wagen. En dat was het dan. Ik vond het zelf wel bijzonder." Wapen is niet echt

Dat de militaire politie zo kalm bleef, had een reden: het wapen was niet echt. "Het ziet er echt uit, maar het kan geen schade aanrichten", zegt een woordvoerder van Defensie. "We oefenen hiermee. Het is een oefenversie van de Panzerfaust 3." Maar hoe kan Willems die dan zomaar vinden? Ook daar is een verklaring voor. Defensie was tijdens de vondst nog aan het oefenen. "Het is niet ongebruikelijk dat we tijdens een oefening wapens laten liggen als we tussendoor wat anders zonder het wapen oefenen", legt de woordvoerder uit. "Die halen we daarna dan weer op, maar omdat ze nu nog bezig waren, lag het er nog."