Sleutelbeenbreuk nekt Vos in Vuelta, niet meer van start in 2e etappe
Marianne Vos gaat maandag niet meer van start in de tweede etappe van de Vuelta Feminina. De 38-jarige wielrenster uit Babyloniënbroek blijkt zondag bij een val in de eerste etappe haar sleutelbeen te hebben gebroken. Dat meldt haar ploeg Visma - Lease a Bike.
Vos viel zondag in het slot van de openingsetappe in een bocht, samen met een aantal andere rensters. Ze wist nog wel terug te keren in het peloton, maar kon in de finale geen rol van betekenis meer spelen en finishte als zevende. Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) uit Handel was op plek zes de beste Nederlandse.
Na afloop zei Vos nog dat ze 'oké' was na de val, maar na onderzoek bleek de schade toch aanzienlijk.
Wielrenster Noemi Rüegg wist de eerste etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen op haar naam te schrijven. De Zwitserse bleef na 113 kilometer in de sprint de Belgische Lotte Kopecky voor. Vos boekte in haar loopbaan zes ritzeges in de Vuelta.