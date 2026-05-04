'Het was maar een schoorsteenbrandje', Cornelis Le Mair schildert verder

Van paniek was zondagmiddag totaal geen sprake bij kunstschilder Cornelis Le Mair. De schoorsteen en een stukje dak van zijn boerderij vatten vlam nadat hij een lege papieren zak kippenvoer in de open haard gooide. "De vlammen kwamen wel erg hoog." Omdat hij zelf niet bij de brand in de schoorsteen kon komen, belde hij toch maar de brandweer.

Alsof er helemaal niets is gebeurd komt Cornelis Le Mair (81) maandag naar buiten lopen, vanuit zijn schilderachtige boerderij uit 1860. Vrolijk lachend, penseel in de hand, alweer druk bezig met zijn volgende meesterwerk. De brand van een dag eerder lijkt hij alweer bijna vergeten: "Het is een beetje opgeblazen, het is gewoon een schoorsteenbrand." De brandweer had de brand die zondagmiddag rond kwart voor vijf uitbrak in de schoorsteen van de boerderij van Le Mair snel onder controle. Lachend vertelt hij: "Ze kwamen op volle sterkte met drie wagens en een hoop alarm. Ik dacht: nou, nou, nou. Voor een schoorsteenbrand?"

De inzet bleek niet voor niets, de schade bleef erdoor beperkt. De goedlachse kunstenaar en zijn honden Loki en Lotje kwamen niet in gevaar. Ook de kat, de kippen en het varken dat in de tuin rondscharrelt, hebben niets geleden. En zijn voltooide schilderijen bewaart hij op een andere plek.

De schade in de woonkamer, die ook als atelier dienst doet, valt mee. Er zitten wat brandvlekken rond de open haard en wat kleden zijn beschadigd. Het enige dat wel kapot is gegaan is een tableau met door hemzelf beschilderde tegels dat boven de schouw hing: "Dat hebben ze er nogal ruw afgetrokken, maar dat kan ik wel maken."

"Het is hier wel erg brandbaar waarschuwde de brandweercommandant."