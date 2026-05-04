Luchtalarm gaat toch af op 4 mei: ‘Menselijke fout’

Op meerdere plekken in het oosten van Brabant heeft maandag om 12.00 uur toch het luchtalarm geklonken. Dat is opvallend, omdat de sirenes op 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking, niet getest worden.

Onder meer in Den Bosch hoorden inwoners de sirenes afgaan. Ook rondom Eindhoven en Helmond kwamen meldingen van mensen die het alarm hoorden.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord bevestigt dat het luchtalarm daar heeft geklonken. Volgens haar ging het om een menselijke foout.

Normaal gesproken worden de sirenes elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. Maar daar zijn uitzonderingen op. Op de website van de Rijksoverheid staat dat de sirene nooit wordt getest op nationale en religieuze feestdagen. Ook op 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking, wordt het luchtalarm niet getest.

Ook op andere plekken in Nederland ging het luchtalarm af. In de regio Rotterdam-Rijnmond was volgens de veiligheidsregio eveneens sprake van een menselijke fout. Daar werd vermoed dat meerdere veiligheidsregio’s de waarschuwing om op 4 mei niet te testen mogelijk hebben gemist.