Vliegbasis Gilze-Rijen deels ontruimd vanwege bedreiging

De militaire vliegbasis Gilze-Rijen is maandagmiddag gedeeltelijk ontruimd vanwege een bedreiging. Er is veel politie en marechaussee aanwezig. De toegangspoort is gesloten en er lopen agenten met kogelwerende vesten.

Een woordvoerder van de marechaussee zegt tegen Omroep Brabant dat nog veel details ontbreken en spreekt verder over een verdachte situatie. Om wat voor bedreiging het gaat, wil de woordvoerder 'in het belang van het onderzoek' niet zeggen.