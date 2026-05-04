Advertentie
Vliegbasis Gilze-Rijen deels ontruimd vanwege bedreiging
Vandaag om 14:29 • Aangepast vandaag om 15:20
De militaire vliegbasis Gilze-Rijen is maandagmiddag gedeeltelijk ontruimd vanwege een bedreiging. Er is veel politie en marechaussee aanwezig. De toegangspoort is gesloten en er lopen agenten met kogelwerende vesten.
Een woordvoerder van de marechaussee zegt tegen Omroep Brabant dat nog veel details ontbreken en spreekt verder over een verdachte situatie. Om wat voor bedreiging het gaat, wil de woordvoerder 'in het belang van het onderzoek' niet zeggen.
Er staan veel politiewagens bij de vliegbasis. Voertuigen die de basis verlaten worden grondig gecontroleerd door agenten.
De politie is aanwezig ter ondersteuning van de marechaussee. Maar wat zich precies op de vliegbasis afspeelt, is dus nog onduidelijk.
Advertentie
Advertentie