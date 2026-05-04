Navigatie overslaan

15-jarige jongen aangehouden na explosie bij huis in Eindhoven

Vandaag om 14:39 • Aangepast vandaag om 15:26
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Een 15-jarige jongen is zondagnacht aangehouden voor een explosie eerder die nacht bij een huis aan de Stiffelio in Eindhoven. Er zou mogelijk een conflict aan vooraf zijn gegaan, meldt de politie. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Na de explosie sprongen meerdere ramen en ontstond er een scheur in de gevel. De bewoner wist zelf het vuur te blussen. Een buurtbewoner belde ondertussen de hulpdiensten.

De politie deed vervolgens buurtonderzoek. Op camerabeelden was te zien dat er iemand aan kwam fietsen en iets in de richting van het huis gooide. Vervolgens was de harde knal te horen. 

Later die nacht is de 15-jarige Eindhovenaar aangehouden. Hij zit nog vast voor verhoor. 

De politie doet nog verder onderzoek. 

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.