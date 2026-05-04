15-jarige jongen aangehouden na explosie bij huis in Eindhoven

Een 15-jarige jongen is zondagnacht aangehouden voor een explosie eerder die nacht bij een huis aan de Stiffelio in Eindhoven. Er zou mogelijk een conflict aan vooraf zijn gegaan, meldt de politie.

Na de explosie sprongen meerdere ramen en ontstond er een scheur in de gevel. De bewoner wist zelf het vuur te blussen. Een buurtbewoner belde ondertussen de hulpdiensten.

De politie deed vervolgens buurtonderzoek. Op camerabeelden was te zien dat er iemand aan kwam fietsen en iets in de richting van het huis gooide. Vervolgens was de harde knal te horen.

Later die nacht is de 15-jarige Eindhovenaar aangehouden. Hij zit nog vast voor verhoor.

De politie doet nog verder onderzoek.