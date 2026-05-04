Met 130 kilometer per uur achterop auto met gezin: man krijgt taakstraf
De man uit Sint Anthonis die anderhalf jaar geleden met hoge snelheid achterop de auto van een gezin botste, is maandag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Ook mag hij één jaar niet rijden. Gaat hij in die tijd weer de fout in, komt er één jaar bij.
De toen 21-jarige automobilist uit Sint Anthonis dacht op 18 september 2024 op de N272 vanuit Boxmeer even snel bij het stoplicht, na het viaduct in de snelweg A73, een auto voorbij te rijden. Maar dat liep helemaal verkeerd af. Hij reed tot boven de 130 kilometer per uur, kon er amper langs en reed met twee wielen over het verdrijvingsvlak op het punt waar de weg van twee rijbanen naar één overgaat.
Hij was waarschijnlijk zo bezig met inhalen van de auto voor hem dat hij de auto die daar weer voor reed niet had gezien en die van achteren ramde. Volgens de automobilist die ingehaald werd, leek het of die auto ‘voorbij vloog’. En een andere getuige had het over ‘onbeschoft hard’.
De klap was enorm. Volgens de rechtbank was de botsing zo hard dat het kenteken van de auto van het slachtoffer na het ongeluk in het metaal van de motorkap van de Volkswagen GTI van de man stond afgedrukt.
Vader en jong zoontje raakten zwaargewond
In de auto die werd geraakt, zaten een vader en zijn toen tweejarige zoontje. Zij raakten allebei zwaargewond. De vader lag weken in coma en heeft blijvend hersenletsel en problemen met zijn zicht. Hij raakt snel overprikkeld, ziet wazig of dubbel en heeft weinig energie. Ook kan hij informatie moeilijk verwerken.
Zijn zoontje liep een ernstige beenbreuk op. Hij is daar twee keer aan geopereerd en wordt nog steeds behandeld. Of hij daar de rest van zijn leven beperkingen aan overhoudt, is nog onzeker.
Gezin ontwricht
Volgens de rechtbank zijn de gevolgen voor het hele gezin groot. De vader heeft verklaard dat hij door het ongeluk is veranderd en zijn leven in Nederland niet meer kan opbouwen zoals hij dat voor zich zag. Zowel hij als zijn zoontje merken nog dagelijks de psychische gevolgen van het ongeluk. Dit heeft het hele gezin ontwricht.
De man uit Sint Anthonis toonde tijdens de zitting veel spijt. Toen de gevolgen voor de vader en het jongetje werden besproken, had hij tranen in zijn ogen. Hij zei dat hij niet doorhad dat hij zo hard reed in zijn snelle GTI. Zelf dacht hij eerder aan maximaal 100 kilometer per uur, maar volgens de rechtbank reed hij ruim boven de toegestane snelheid.
Na het ongeluk paste hij naar eigen zeggen zijn rijgedrag aan. Hij rijdt niet meer in een snelle GTI, maar in een Renault Scenic.
Geen celstraf
De rechtbank vindt dat de man ernstig fout zat, maar legt geen gevangenisstraf op. Daarbij weegt mee dat hij niet eerder met politie en justitie in aanraking kwam, dat de zaak inmiddels anderhalf jaar oud is en dat hij oprecht berouw heeft getoond.
