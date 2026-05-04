Met 130 kilometer per uur achterop auto met gezin: man krijgt taakstraf

De man uit Sint Anthonis die anderhalf jaar geleden met hoge snelheid achterop de auto van een gezin botste, is maandag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Ook mag hij één jaar niet rijden. Gaat hij in die tijd weer de fout in, komt er één jaar bij.

De toen 21-jarige automobilist uit Sint Anthonis dacht op 18 september 2024 op de N272 vanuit Boxmeer even snel bij het stoplicht, na het viaduct in de snelweg A73, een auto voorbij te rijden. Maar dat liep helemaal verkeerd af. Hij reed tot boven de 130 kilometer per uur, kon er amper langs en reed met twee wielen over het verdrijvingsvlak op het punt waar de weg van twee rijbanen naar één overgaat. Hij was waarschijnlijk zo bezig met inhalen van de auto voor hem dat hij de auto die daar weer voor reed niet had gezien en die van achteren ramde. Volgens de automobilist die ingehaald werd, leek het of die auto ‘voorbij vloog’. En een andere getuige had het over ‘onbeschoft hard’. De klap was enorm. Volgens de rechtbank was de botsing zo hard dat het kenteken van de auto van het slachtoffer na het ongeluk in het metaal van de motorkap van de Volkswagen GTI van de man stond afgedrukt.

