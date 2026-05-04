Starwarsfan: 'Voor mij is elke dag een beetje Star Wars dag'

Op maandag staat Nederland stil tijdens de Nationale Dodenherdenking, dan herdenken we de mensen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Maar wat veel mensen niet weten is dat 4 mei ook internationale Star Wars dag is.

4 mei is Star Wars Day vanwege een woordspeling op de beroemde filmquote "May the Force be with you". Fans maken hier "May the 4th (fourth) be with you" van, wat klinkt als de datum 4 mei. De traditie begon in 1979 bij de inhuldiging van Margaret Thatcher en is inmiddels een wereldwijd gevierde dag door fans. Dat het juist op 4 mei is vindt Joost Dirkx uit Tilburg een ongelukkige samenloop. Zijn leven draait om de epische filmreeks en hij gaat vaak als Darth Vader op pad. Met een knipoog zou hij het fijn vinden als de dodenherdenking naar zes mei verplaatst zou worden.

"In de hele wereld wordt deze dag gevierd door de fans van Star Wars, maar hier in Nederland is dat ongepast. Uit respect hebben wij hier op 4 mei daarom geen Star Wars dag. Het zou het mooi zijn als we op 4 mei wel Star Wars Dag kunnen vieren, 5 mei dan Bevrijdingsdag en 6 mei Dodenherdenking. Voor mij is elke dag een beetje Star Wars dag", zegt Joost met een glimlach. "Het zou extra ongepast zijn om In Nederland op 4 mei Star Wars dag te vieren omdat de kleding van de slechteriken in de film gebaseerd is op de kleding van Duitse militairen."

De filmserie heeft er voor gezorgd dat Joost en zijn vrouw Laura elkaar hebben ontmoet. "Ik heb mijn vrouw leren kennen via de Nederlandse Star Wars kostuumgroep en we zijn in september in stijl getrouwd. "Laura is ook al sinds haar jeugd fan. Zij heeft een Stormtrooper kostuum en een Transport Security Officer outfit en we gaan samen vaak op pad als Star Wars stel. We dragen het altijd met plezier en het is heel leuk om te doen."