Zou dit het filmpje zijn waardoor vliegbasis Gilze-Rijen ontruimd werd?

Militaire vliegbasis Gilze-Rijen is maandagmiddag deels ontruimd geweest, vanwege een oud filmpje dat rondgaat op sociale media. Daarin is te zien hoe een man ongestoord over de vliegbasis loopt, langs brandstoftanks. In een bericht zegt hij dat het eigenlijk zijn bedoeling was om die op te blazen, maar dat dat niet lukte. De marechaussee wil niet bevestigen dat het om dit filmpje gaat.

Het Facebook-bericht is maandagochtend vroeg op sociale media geplaatst door een man die verwijst naar 4 mei. Hij zegt dat hij van plan was om de brandstoftanks op vliegbasis Gilze-Rijen op te te blazen, vliegtuigen te beschadigen en een helikopter te stelen. "Ter ere van gevallen Poolse militairen in Nederland en als straf omdat Nederlanders ons Polen behandelen als de laagste in de hiërarchie, nog onder islamisten, wilde ik hen een lesje nederigheid leren." Niet gelukt

"Maar het lukte niet. Ze hebben me hier betrapt." Hoe en wanneer de man het terrein van de vliegbasis op is gekomen, is onduidelijk. Ook is niet bekend of het deze beelden zijn die er toe hebben geleid dat de vliegbasis maandag gedeeltelijke is ontruimd.

Wat is er te zien?

De beelden die de man bij het bericht heeft geplaatst geven zijn bezoek aan de vliegbasis weer. Te zien is hoe hij langs de brandstoftanks op het vliegveld loopt en militaire voertuigen filmt zonder dat iemand hem aanspreekt. Ook is de start- en landingsbaan van de vliegbasis Gilze-Rijen op de beelden terug te vinden. Op zijn Facebookprofiel deelt de man vaker opvallende filmpjes, waaronder beelden waarin iemand onder schot worden gehouden. Ook schrijft hij dat hij tien jaar in Tilburg heeft gewoond. Man is eerder betrapt en aangehouden

De man is maandagmiddag niet op het terrein gevonden. De marechaussee liet rond vijf uur in de middag weten dat ze er vanuit gaan dat het om een oud filmpje gaat. "De man in het filmpje brak toen in op de vliegbasis en is inderdaad op deze locatie een aantal jaren geleden aangehouden", zegt een woordvoerder van de marechaussee. "Om zeker te weten dat er vandaag niemand onbevoegd op het defensieterrein is, hebben we dat meteen onderzocht. In dit soort gevallen kunnen we geen risico nemen."