Van twijfels naar finale: Sanne (23) uit Best in The Voice of Holland

Best is zich aan het ontwikkelen tot het Volendam van het Zuiden als het gaat om zangtalent. Rob Kemps van Snollebollekes is de meest bekende zanger maar Sanne van Assouw (23) heeft de achtervolging ingezet nu ze vrijdag in de finale staat van The Voice of Holland.

Sanne had al vaker getwijfeld of ze mee zou doen aan een zangtalentenshow maar durfde nooit de stap te nemen, tot vorig jaar. Onder het motto wie niet waagt, wie niet wint schreef ze zich in voor The Voice of Holland.

Sanne was niet de enige die er zo over dacht. "Er waren wel drie- tot vierduizend kandidaten die de gok waagden. Slechts 72 van hen werden uitgenodigd voor de 'Blind Auditions'. Daarin kiezen de vier coaches een aantal kandidaten die ze verder begeleiden in de volgende uitzendingen. Sanne werd door Ilse DeLange eruit gepikt. "Ik was hierdoor al verder gekomen dan ik had durven dromen", vertelt Sanne. "Dat ik nu in de finale sta, voelt onwerkelijk, fantastisch en doodeng tegelijkertijd. Als iemand de gouden tip heeft tegen knikkende knieën, kom maar door", grapt ze.

Zelf vindt ze dat ze het sterkst is in 'power ballads'. Haar vertolking van 'Stay' en 'Take me to church' zijn daar voorbeelden van en daarmee maakte diepe indruk op de jury en het publiek. Dat Sanne nu steeds vaker herkend wordt, daar moet ze nog aan wennen. "In de supermarkt krijg ik soms complimenten als ik boodschappen doe. Heel leuk, maar ook wel gek dat vreemden je herkennen." In het dagelijks leven is Sanne verpleegkundige in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. "Nee, ik ga niet zingen voor patiënten. Ik probeer werk en privé toch zoveel mogelijk gescheiden te houden, maar ik merk dat dit nu steeds lastiger wordt." Haar collega's lopen in elk geval over van trots en schreeuwen het bijna van de daken. Online laat het ziekenhuis weten dat hun Sanne de beste is en niet alleen als verpleegkundige.

Ondanks het getwijfel aan haar eigen kwaliteiten, heeft haar omgeving altijd in haar geloofd en haar vader in het bijzonder. "Ik heb ooit voor mijn verjaardag in zijn achtertuin opgetreden voor familie en vrienden. Mijn vader vond dit zo'n succes dat hij nu jaarlijks in Oirschot een festival organiseert zodat ik op dat podium kan staan. Er komen dan bands en ik zing dan met sommigen mee." Vorig jaar trok dit festival 'Leunpop' vijfhonderd bezoekers. Waarschijnlijk zal Sanne zondag een paar nummers zingen maar dat is nog niet helemaal zeker.

