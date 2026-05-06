Familie Bolle Jos vindt het belachelijk dat ze stiekem gevolgd worden
De politie volgde lange tijd de zus (31) van Bolle Jos. Ze werd ook overal afgeluisterd en gehackt. Dat vertelde haar advocaat bij de start van het proces tegen haar. "Als ze niet het zusje van hem was, dan hadden we hier naast gezeten, geen circus om haar heen." De zus wordt samen met haar moeder en vader verdacht van witwassen. De familie zou hebben meegeprofiteerd van de misdaadwinsten van Bolle Jos. De moeder heeft geen advocaat en daarom is het proces tegen haar en de dochter uitgesteld. Pa staat wel terecht woensdag en hoorde zeven maanden cel eisen.
Afluisteren gebeurde ook thuis, vermoedelijk in Breda waar ze staat ingeschreven. Maar ook in haar auto, bij het uitlaten van de hond, een uitje naar Zoutelande en een verjaardagsfeest. "Stelselmatige observatie, telefoontaps, afluisterapparatuur in haar auto, zendmastgegevens. Werkelijk alles is uit de kast getrokken. Wat leverde dat op? Nul. Het ging niet om haar, het ging om haar broer", stelde de advocaat van de zus.
Vaatwasser
"Op een dag werkte de vaatwasser niet meer en toen zag een monteur achter de vaatwasser dat er afluisterapparatuur zat. Gevaarlijk, zei de monteur, de boel had kunnen ontploffen. En toen ze de politie belde, zei die: dat is van ons. Zou u dit naar het politiebureau kunnen brengen?"
De kritiek van de advocaat was ook gericht op de media. "We zitten hier allemaal niet vanwege deze familieleden, maar vanwege hun zoon en haar broer." De officieren van justitie reageerden niet op de klacht van de advocaat.
Drugsbaron
In de rechtszaal in Rotterdam verschenen woensdagochtend de zus, moeder en vader van Jos Leijdekkers, de meest gezochte drugsbaron van ons land en sinds drie jaar op de Nationale Opsporingslijst.
Meteen bij de start van het proces werd duidelijk dat de moeder (71) een week geleden heeft gebroken met haar advocaat. De moeder zweeg tot nu toe maar is van gedachten veranderd. "Ja, dat klopt. Ik wil wel verklaren. Mijn advocaat adviseerde me dat ik beter niks kon zeggen."
Die andere opstelling van de moeder leidde tot een 'onoverkomelijke vertrouwensbreuk' tussen haar en de advocaat. Daarom besloot de rechtbank haar zaak uit te stellen tot komend najaar. Omdat de zaak van haar dochter nauw verweven is met die van haar, werd ook het proces van de dochter uitgesteld.
Nachtmerrie
De advocaat van vader zei dat hij gewoon door wilde met het proces. "Hij wil ook dat deze nachtmerrie een keer stopt." Zijn zaak ging door.
De officier van justitie vertelde dat ze in de zoektocht naar Jos Leijdekkers stuitten op de familie die meeprofiteerde van de misdaadwinsten. En ook pa (71) dus.
De vader zou een duur horloge cadeau hebben gekregen van zijn zoon Jos. Maar pa ontkent. "Ik heb nooit iets gekregen van mijn zoon, nooit."
Chats
In cryptocommunicatie die ze toeschrijven aan Bolle Jos kwamen ze berichten tegen daarover, met het typenummer. Een van die accounts straalde aan bij het huis van de vader in Rotterdam. Via een Antwerpse juwelier en een Rotterdamse kroeg, belandde het horloge bij de vader.
Een taxateur schatte de waarde van de Patek Philippe op 110.000 euro. Zo kostbaar dat het niet te verklaren is, omdat zijn bedrijf een bescheiden omzet heeft. Zeven maanden celstraf eiste de officier daarom tegen de vader van 'Bolle' Jos Leijdekkers.
Bordeel
Pa zegt dat hij het horloge ooit in Dubai ruilde. Hij klaagde ook over de manier waarop de politie via hem zijn zoon wilde opsporen. "Ze hebben mij vijf jaar gevolgd, in Dubai, in Spanje, overal."
Ook vindt pa het onterecht dat media schrijven dat hij uit een misdaadfamilie komt. Hij is nooit voor zoiets veroordeeld of gepakt. "Wij worden zo zwart gemaakt. Omdat je een bordeel hebt. Ik heb mijn hele leven bordelen gehad."
"Het is allemaal Jos. Van de week weer een partij gepakt, mogelijk Bolle Jos schrijven ze dan. Alsof er in Sierra Leone geen andere zijn. Ze schuiven alles op hem."
Ook zijn advocaat beklaagde zich over de vele aandacht van media, politie en justitie voor de familieleden. "Het heeft er sterk de schijn van dat ze worden gebruikt als lokaas voor het opsporen van hun zoon." De advocaat zette vraagtekens bij de keus voor deze zittingzaal. Voor een vrij kleine zaak als deze, wordt hij gehouden in de extra beveiligde zittingzaal, naast de gewone rechtbank.
Hij vroeg om hoogstens een voorwaardelijke celstraf.
De uitspraak is op woensdag 20 mei.