Familie Bolle Jos vindt het belachelijk dat ze stiekem gevolgd worden

De politie volgde lange tijd de zus (31) van Bolle Jos. Ze werd ook overal afgeluisterd en gehackt. Dat vertelde haar advocaat bij de start van het proces tegen haar. "Als ze niet het zusje van hem was, dan hadden we hier naast gezeten, geen circus om haar heen." De zus wordt samen met haar moeder en vader verdacht van witwassen. De familie zou hebben meegeprofiteerd van de misdaadwinsten van Bolle Jos. De moeder heeft geen advocaat en daarom is het proces tegen haar en de dochter uitgesteld. Pa staat wel terecht woensdag en hoorde zeven maanden cel eisen.

Afluisteren gebeurde ook thuis, vermoedelijk in Breda waar ze staat ingeschreven. Maar ook in haar auto, bij het uitlaten van de hond, een uitje naar Zoutelande en een verjaardagsfeest. "Stelselmatige observatie, telefoontaps, afluisterapparatuur in haar auto, zendmastgegevens. Werkelijk alles is uit de kast getrokken. Wat leverde dat op? Nul. Het ging niet om haar, het ging om haar broer", stelde de advocaat van de zus.

Vaatwasser

"Op een dag werkte de vaatwasser niet meer en toen zag een monteur achter de vaatwasser dat er afluisterapparatuur zat. Gevaarlijk, zei de monteur, de boel had kunnen ontploffen. En toen ze de politie belde, zei die: dat is van ons. Zou u dit naar het politiebureau kunnen brengen?"

De kritiek van de advocaat was ook gericht op de media. "We zitten hier allemaal niet vanwege deze familieleden, maar vanwege hun zoon en haar broer." De officieren van justitie reageerden niet op de klacht van de advocaat.



Drugsbaron

In de rechtszaal in Rotterdam verschenen woensdagochtend de zus, moeder en vader van Jos Leijdekkers, de meest gezochte drugsbaron van ons land en sinds drie jaar op de Nationale Opsporingslijst.

Meteen bij de start van het proces werd duidelijk dat de moeder (71) een week geleden heeft gebroken met haar advocaat. De moeder zweeg tot nu toe maar is van gedachten veranderd. "Ja, dat klopt. Ik wil wel verklaren. Mijn advocaat adviseerde me dat ik beter niks kon zeggen."

Die andere opstelling van de moeder leidde tot een 'onoverkomelijke vertrouwensbreuk' tussen haar en de advocaat. Daarom besloot de rechtbank haar zaak uit te stellen tot komend najaar. Omdat de zaak van haar dochter nauw verweven is met die van haar, werd ook het proces van de dochter uitgesteld.