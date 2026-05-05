Defensie krabbelt terug: oefenwapen in wandelgebied 'zeer ongebruikelijk'

Het grote oefenwapen dat de Jos Willems (71) uit Best dinsdag op de Oirschotse Heide vond, had daar niet mogen liggen. Een woordvoerder van Defensie liet maandag nog weten dat de vondst van zo'n wapen niet ongebruikelijk is, maar komt daar dinsdag op terug. "Deze slordigheid wordt niet van militairen verwacht."

Willems vond de zogenoemde Panzerfaust 3 op de Oirschotse Heide waar hij vaker wandelt, op het moment dat Defensie nog aan het oefenen was. Een woordvoerder van Defensie zei maandag tegen Omroep Brabant dat dat niet ongebruikelijk is: "We laten tijdens een oefening wapens liggen als we tussendoor wat anders zonder het wapen oefenen. Die halen we daarna dan weer op, maar omdat ze nu nog bezig waren, lag het er nog."

Tóch ongebruikelijk

Toch blijkt dit niet helemaal te kloppen. Kapitein Dion Jansen, woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht, laat dinsdag weten dat het juist 'zeer ongebruikelijk' is om wapens achter te laten. Ook tijdens een oefening.

"Die hebben we als militairen te allen tijde bij ons of in onze directe omgeving", zegt hij. "Deze slordigheid wordt niet van militairen verwacht en we zijn blij dat Jos juist gehandeld heeft door het direct bij de Koninklijke Marechaussee te melden."

Waarom Defensie van mening is veranderd, is niet aan Omroep Brabant gecommuniceerd.