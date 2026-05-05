Bevrijdingsvuur brandt op festival in Den Bosch: 'Leeft er lang naartoe'

'Je veilig voelen', 'leven' en 'zelf kiezen wat je doet'. Het is een greep uit antwoorden op de vraag wat vrijheid betekent voor feestvierders op het Bevrijdingsfestival Brabant in Den Bosch. Het bevrijdingsvuur brandt daar dinsdagmiddag in volle glorie.

Vorig jaar recordaantal bezoekers Dat samen aftellen gebeurde ook op het kleinste Bevrijdingsfestival van Nederland aan de Pettelaarse Schans. Waar vorig jaar op 5 mei een recordaantal bezoekers van 33 duizend mensen waren, is de organisatie blij als de teller deze editie op zo'n 20 duizend mensen staat.

"Het fikt goed. Daar ben ik toch wel trots op", zegt Jasper Schilder die de eer kreeg om het symbolische vuur aan te steken. Jasper deelt onder de naam 'Sarcapser' sarcastische teksten op Instragram. "Ik vond het een bijzonder moment. Het is een simpele handeling, maar je leeft er lang naartoe. Het gaat erom dat je samen aftelt, omdat het symbool staat voor de vrijheid", zegt hij.

De lagere opkomst die verwacht wordt, kan ermee te maken hebben dat Bevrijdingsdag dit jaar niet voor iedereen een vrije dag is. Dat was in 2025 voor velen wel het geval. "Het zou mooi zijn als dit een nationale vrije dag wordt", zegt woordvoerder Guus Verschuur. "Het vieren van vrijheid is ontzettend belangrijk."

Hij ziet het gratis festival graag groeien. Al staat er dit jaar een groter podium, omdat het voor meerdere evenementen gebruikt wordt. Een 'duurzame' manier dus. "Logistiek kan alles blijven staan, waardoor we meer in de programmering kunnen stoppen", zegt Guus. "Het zou tof zijn als we het jaar erop en jaar daarop dit weer kunnen doen."

Hoe straal je vrijheid uit?

De overheid, provincie en gemeente dragen onder meer bij aan het Bevrijdingsfestival Brabant. Hoe straal je vrijheid uit op een festival? "De programmering is heel divers. Dat willen we ook uitstralen. Dat zie je ook aan de bezoekers die hier zijn."

Maar wat betekent vrijheid eigenlijk voor de bezoekers? Verschillende antwoorden komen voorbij. De een is blij om met 'vrienden een biertje te drinken en naar het optreden van rapper Joysilvio kan kijken' en voor de ander is vrijheid 'leven'. Of zoals een andere bezoeker zegt: "Dat je kan voelen dat je vrij bent en erbij stilstaat."