De zomerhit van 2026 komt misschien wel uit de vinger van deze Ossenaar

Op dinsdag is het nummer 'Cheerio' al 245.000 bekeken op Youtube. Op Koningsdag in Breda werd het door 40.000 kelen meegezongen. 'Cheerio', geschreven door onder meer de Osse zanger en songwriter Jeffrey Heesen, lijkt in potentie de nieuwe zomerhit van dit jaar te worden.

Jeffrey die zelf ook zingt, vindt het niet erg dat zijn collega-artiest Justen de Wildt nu echt lijkt door te breken met dit nummer. "Ik heb dit nummer voor hem geschreven en niet voor mezelf", zegt hij dinsdag in het Omroep Brabant-radioprogramma 'Wijn in de Middag'. "Ik vind Justen een ras artiest die leeft voor het podium, dag en nacht. Ik gun het hem van harte en heb altijd tegen hem gezegd: 'Jij gaat 'm ooit raken!'"

Dat doorbreekmoment lijkt nu te komen voor Justen, met een vrolijk up-tempo nummer geschreven door Jeffrey. "De mensen die mijn muziek kennen die herkennen ook 'the Jeffrey sound'", zegt de Osse zanger met enige trots.

Klapper

Jeffrey wist toen hij aan het nummer werkte dat dit wel eens een klapper kon worden. "We hebben een demo gemaakt en die heb ik onderweg naar huis honderden keren afgespeeld. Het nummer heeft zo'n vrolijke en goede vibe, ik kreeg het daarna niet meer uit mijn hoofd."

Dat lijken nu meer mensen te ervaren want ook op Spotify wordt het nummer massaal gestreamd. "Wie weet was het wel niet zo'n groot succes geworden als ik het zelf had gezongen", voegt Jeffrey er nog aan toe. "Justen heeft het gewoon, ik hoop dat dit het nummer wordt waardoor we nog veel meer van hem gaan horen. Ik ben ongelofelijk trots op hem."