Isa loopt weer na zware crash en nieuwe eiwitfabriek: dit gebeurde vandaag

Van Isa (20) die weer loopt na een zware crash tot FrieslandCampina die investeert miljoenen in een eiwitfabriek. Dit zijn de vijf verhalen die je op dinsdag gelezen moet hebben.

Ze zou nooit meer kunnen lopen, maar nu traint Isa (20) uit Roosendaal voor een kilometer tijdens de Wings for Life World Run in Breda. Vorig jaar kreeg de supersportieve fitgirl vreselijk nieuws na een ski-ongeluk in Oostenrijk: ze brak haar rug, nek en borstbeen en liep een dwarslaesie op. Artsen zeiden dat ze waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen. Door keihard te trainen kan ze nu weer kleine stukjes lopen met krukken of rollator. Aanstaande zondag hoopt ze een kilometer af te leggen bij de hardloopwedstrijd waarvan het inschrijfgeld naar dwarslaesieonderzoek gaat. Lees hier haar verhaal.

De Bevrijdingsvluchten gaan vandaag gewoon door vanaf vliegbasis Gilze-Rijen, ondanks de ontruiming van gisteren wegens een verdachte situatie. Vanaf tien uur worden de Ambassadeurs van de Vrijheid - waaronder DJ La Fuente uit Eindhoven - met helikopters naar verschillende Bevrijdingsfestivals gebracht. Eén Cougar en twee NH90-helikopters vliegen tot half elf vanavond om artiesten als La Fuente, Karsu, Rolf Sanchez en de Jostiband op tijd af te leveren. Zangeres Karsu reist wel per auto naar Roermond vanwege het slechte weer. Check het hier.

FrieslandCampina investeert 90 miljoen euro in de modernisering van fabrieken in Veghel, Bedum en Workum om mee te kunnen liften op de groeiende vraag naar eiwitrijke voeding. De zuivelreus gaat uit een bijproduct van kaas eiwitingrediënten maken voor sportvoeding, kindervoeding en medische voeding. De investeringen moeten in 2028 afgerond zijn en zorgen ervoor dat Nederlandse fabrieken vooruitstrevend blijven. Het bedrijf kocht eerder ook al een Amerikaanse producent van wei-eiwitten over. Hier lees je het verhaal.

Er is grote onzekerheid bij gemeenten in Brabant over toekomstige woningbouwplannen nadat netbeheerder Enexis de seinen op rood zette voor nieuwe stroomaansluitingen. In Eindhoven dreigen alleen al 25.000 tot 30.000 woningen tot en met 2033 vertraging op te lopen. Door nieuwe regels van de ACM krijgen maatschappelijk cruciale organisaties vanaf 1 juli voorrang, terwijl nieuwbouwwoningen achteraan in de rij moeten aansluiten. Gemeenten zijn druk bezig met de balans opmaken en denken in oplossingen zoals energiehubs en batterijopslag. Lees hier het hele verhaal.