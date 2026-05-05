Van Bilbao naar Breda: skeelerduo gaat na 1300 kilometer over de finish

'Ze komen eraan', klinkt er bij de finishlijn bij het Valkenbergpark in Breda die speciaal is gemaakt om Ruby van der Jagt (35) en Sacha Bernard (30) feestelijk te onthalen. Na een skeelertocht van 1300 kilometer vanuit het Spaanse Bilbao is hun avontuur dinsdagmiddag volbracht. "Donderdag gaan we weer skeeleren", zegt Ruby.

Onderweg was de weg lang niet overal zo vlak als in Nederland en waren de paden op sommige plekken hobbelig. Op sommige stukken moesten dus de skeelers uit. "Soms moesten we lopen, omdat het zo stijl was", zegt Ruby.

Twintig dagen onderweg Het duo is twintig dagen onderweg geweest . En dat ging niet altijd zonder slag of stoot: honden die hen achterna renden, slangen die over de weg kropen en één klein ongelukje in de eerste kilometer. Sacha vertelt: "We hebben een rugzak van twaalf kilo op onze rug. Daarmee hebben we niet getraind, dus ik ging volop op mijn plaat. Maar het viel mee. Een blauwe plek en weer door."

Ruby en Sacha dachten dat er maar 'een paar' mensen bij het eindpunt zouden staan. Dat bleek anders. Een grote groep vrienden, familie en zelfs de burgemeester hebben de twee dames tot en met de laatste meters keihard aangemoedigd. "Ik ben helemaal geen jankerd, maar ik moest gewoon huilen", zegt Ruby even later als ze de skeelers uit heeft.

De eerste week van het avontuur waren de twee dames uit Breda alleen, maar later kregen ze steun van familie. Die volgden als een soort 'bezemwagen' de route. Zo ook Pascalle, de moeder van Sacha. "We regelden goed eten, goede slaapplekken", zegt ze.

'Die meiden hebben zoveel kracht'

Of ze ook moed moest inpraten? Nee hoor, zegt moeder Pascalle vol overtuiging. "Die meiden hebben zoveel kracht. Die weten het beste bij elkaar naar boven te halen. Dat is prachtig om te zien."

De tijd vloog dan ook voorbij, ook al hadden ze al honderden kilometers in de benen. "We hebben geen moment gedacht van 'oh, we moeten nog 800 kilometer'. We deden gewoon ons ding en opeens waren we boven Parijs", zegt Sacha.

Burgemeester Paul Depla spreekt ook vol lof over de skeelerprestatie. Hij wilde daarom graag bij het moment zijn waarop Sacha en Ruby over de finish kwamen. "Ik kan het ze niet nadoen. Ik heb skaten nooit helemaal onder de knie gekregen. Ik ben meer van het hardlopen en fietsen", zegt hij. "Des te knapper als je vanuit Bilbao komt. Met de auto is het al ver, laat staan als je gaat skaten."

Nu even rust?

Dan nu de skeelers in de kast en even een rustpauze? "We voelen onze achillespees, maar ik denk dat ik over een week weer back to normal ben", zegt Sacha. En Ruby blijft vastbesloten: "Rust? Nee, donderdag gaan we weer skeeleren."

De dames hebben ook al voorzichtig nagedacht over een volgende reis. Misschien skeeleren ze dan wel door Scandinavië. Sacha roept mensen op om mooie routes met ze te delen. Maar: "Graag wel vlakke routes en met asfalt, dat het is het belangrijkste."