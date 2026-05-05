NAC accepteert uitspraak en zet punt achter 'paspoortgate'

NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet wordt overgespeeld. De Bredase club onderneemt geen verdere stappen in de zogenoemde 'paspoortgate', laat ze dinsdag weten in een bericht op de eigen website.

In het kort geding tussen NAC en de KNVB dat vorige week dinsdag werd behandeld, eiste NAC dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd overgespeeld. Dit omdat de thuisploeg linksback Dean James had opgesteld terwijl hij niet speelgerechtigd was. De wedstrijd eindigde in een 6-0 overwinning voor Go Ahead.

De voorzieningenrechter oordeelde maandag dat het duel uit maart 2026 niet ongeldig hoeft te worden verklaard en dus niet hoeft te worden overgespeeld.

NAC zei maandag in een verklaring eerst het vonnis te bestuderen en daarna pas verdere mededelingen te doen. Een dag later laat de club via haar website weten de uitspraak te accepteren. "Er wordt niet overgegaan tot verdere procedures."