Pierre van Hooijdonk weg bij NAC na ophef over transfer van zijn zoon

Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. De laatste weken was er veel te doen over zijn rol bij de transfer van zijn zoon Sydney van Hooijdonk van NAC naar het Portugese Estrela.

"Ik neem dit besluit in de wetenschap dat ik altijd naar eer en geweten heb gehandeld in het belang van NAC", wordt Van Hooijdonk geciteerd op de clubsite van NAC .

"Ondanks het vertrouwen dat ik voel van de Stichting Administratiekantoor, de Raad van Commissarissen en de directie, ben ik door de commotie en het sentiment tot de conclusie gekomen dat het ook nu het beste is om in het belang van NAC te handelen. Daarom heb ik besloten afstand te nemen van mijn adviseursrol ."

Naar aanleiding van een publicatie van Voetbal International werd Van Hooijdonk belangenverstengeling verweten bij de transfervrije overstap van zijn zoon Sydney van Hooijdonk naar Estrela deze winter.

Supporters van NAC hingen kritische spandoeken op gericht tegen Van Hooijdonk. NAC zelf ontkende dat er sprake was van belangenverstrengeling. De club uit Breda staat op het punt van degradatie uit de Eredivisie.