Vrijstaand huis met bijzondere tuin in Oss te koop: 'Ongerept groen'

In het geval van deze vrijstaande woning in Oss trok niet het huis, maar de tuin als eerste de aandacht van de verkopers. De door Mien Ruys ontworpen tuin maakte direct indruk op André en Klaassien Seuren. “Het geluid van de wind door de bomen voelde alsof we weer aan de kust waren.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Beiden woonden jarenlang aan de overkant van de straat, maar ze brachten veel tijd door in Zweden. “We woonden daar aan de Oostzee. Maar op een gegeven moment werd het pendelen te zwaar en kozen we weer voor Nederland.” Toen het huis aan de Kortenhorststraat 17 beschikbaar kwam, trok vooral de achtertuin direct hun aandacht. “We liepen om het huis en ontdekten tot onze verrassing een prachtige achtertuin: ongerept groen, met een gevoel van vrijheid en ruimte tot aan het dorp Geffen.” Die eerste indruk bleek beslissend. “In de winter stonden we daar en hoorden we de wind door de populieren. Dat was precies hetzelfde geluid als aan zee. Toen dachten we: dit wordt ons huis.” Tuin met verhaal

Pas later ontdekten de bewoners dat de tuin ontworpen was door Mien Ruys, een pionier in de moderne tuinarchitectuur. “Wij kregen zelfs de originele tekeningen en het beplantingsplan uit 1977. Heel bijzonder.” De tuin bestaat uit verschillende niveaus en zogenoemde tuinkamers. “Overal zijn plekjes om te zitten. Door hagen en doorkijkjes voelt de tuin steeds anders aan. Je ervaart ruimte, maar ook beslotenheid.”

Huis vol verrassingen

De woning zelf - in 1976 onder architectuur gebouwd - heeft een woonoppervlakte van 188 vierkante meter op een perceel van 886 vierkante meter. Er zijn vijf slaapkamers, twee badkamers en zelfs een sauna in het souterrain. Binnen is de indeling speels, met verschillende niveaus. “Als mensen hier voor het eerst binnenkomen, zijn ze echt verrast door die opzet.” Hoewel het huis goed onderhouden was, is het door André en Klaassien grondig gemoderniseerd. “Alles was nog in jaren 70-stijl. We hebben het helemaal bij de tijd gebracht, maar het oorspronkelijke ontwerp behouden.” Binnen en buiten vloeien samen

Vooral de woonkamer aan de tuinzijde is favoriet. “In de zomer schuiven we de pui open en heb je een opening van zes meter. Hierdoor lopen binnen en buiten naadloos in elkaar over.”

Maar ook de ligging maakt het huis volgens het stel bijzonder: “Je loopt zo de natuur in, terwijl je toch in de stad zit. Het is eigenlijk het beste van beide werelden.” Volgens André is het huis, dat te koop staat voor 985.000 euro, uitermate geschikt voor een gezin. “Kinderen kunnen hier hun hart ophalen in de tuin. En ouders kunnen samen met hen genieten van de vrijheid. Dit is echt een plek waar je jarenlang gelukkig kunt wonen.”