Deze 'beer' moet terroristen en auto’s tegenhouden: ‘Aandoenlijke snoet’

Je kent ze wel: grijze betonblokken midden op de weg tijdens evenementen. Ze moeten voorkomen dat een auto of terrorist door de wegafzetting komt. Saai, dacht ontwerper Paul Bas uit Eindhoven. Hij bedacht de ‘beer op de weg’, een 3D-geprinte beer van 1200 kilo. Als het aan de ontwerper ligt komen er hele berenfamilies in steden die auto’s gaan tegenhouden.

Op een regenachtige Markt in Valkenswaard wordt deze woensdagochtend een grote betonnen beer afgeleverd. “Daar is-ie”, zegt Coby Werson vol trots. Ze heeft de ‘beer op de weg’ voor haar afstudeerproject naar Valkenswaard gehaald. “Hij ziet er heel aandoenlijk uit met zijn snoet.” Beer kan auto tegenhouden

“Hij moet met de snuit naar de weg”, geeft Coby aanwijzingen. Stukje naar links, beetje naar achteren. Met een steekwagentje wordt het 178 cm lange en 1200 kilo wegende betonwerk op de juiste plek gezet. “Deze beer kan perfect neergezet worden bij bijvoorbeeld het bloemencorso in Valkenswaard. Wij zijn een creatief dorp en dit is toch veel leuker dan zo’n betonnen blok”, zegt ze.

Betonblokken tijdens Koningsdag in Tilburg (foto: ANP)

Het idee van de betonnen beer komt dus van ontwerper Paul Bas. “Bij evenementen staan altijd grote grijze betonblokken op de weg”, begint hij te vertellen. “Die anti-terrorisme- of verkeersbelemmerende objecten zijn altijd lomp en sfeerloos. De ‘beer op de weg’ is een stuk leuker en aantrekkelijker. Je mag erop zitten en spelen en de beer is zwaar genoeg om een auto tegen te houden.” Berenfamilie

Binnen twee uur wordt de beer met een 3D-printer gemaakt. Er is alleen één nadeel: ze zijn niet makkelijk te stapelen of te verplaatsen. Maar dat is volgens de bedenker ook niet de bedoeling: “Deze beren moeten langer op één plek staan en je kunt ze dan makkelijk op de weg zetten wanneer er iets te doen is.”

Beer op de weg, ter vervanging van de saaie betonblokken (foto: Noël van Hooft).