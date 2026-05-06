Nieuwe coalitie Moerdijk wil meer compensatie voor vertrekkende inwoners

De zes partijen die de nieuwe coalitie in Moerdijk gaan vormen, hebben hun bestuursakkoord voor de komende jaren gepubliceerd. Ze benadrukken daarin nog eens hoe belangrijk ze het vinden dat inwoners voor de lange termijn duidelijkheid krijgen over alle uitbreidingsplannen voor de industrie en energie-infrastructuur. Ook dringen ze aan op 'ruimhartige compensatie' voor mensen die moeten vertrekken.

Er wordt al langere tijd gesproken over opheffing van het dorp Moerdijk, een van de elf kernen van de gemeente. In juni wordt vanuit het Rijk meer duidelijkheid daarover verwacht.

"Dat de inwoners van Moerdijk steeds opnieuw met die onzekerheid te maken krijgen, vinden wij niet menselijk", staat in het akkoord.

"Daarom hebben wij richting Rijk en provincie een duidelijk signaal afgegeven: de Moerdijkers moeten voor de lange termijn duidelijkheid en perspectief krijgen." Daartoe moeten overheden samen optrekken en projecten samenhangend bekijken, 'met een doorkijk tot 2050'.