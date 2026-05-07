Gillis twijfelt over hoger beroep: 'Je ziet wat er met Ali B gebeurd is'

Peter Gillis (64) is donderdagmiddag veroordeeld voor belastingfraude én de mishandeling van Nicol Kremers. Hij moet 12 maanden de cel in, een werkstraf van 60 uur uitvoeren, een boete van ruim 1,3 miljoen euro betalen en schadevergoeding van 1000 euro betalen van Kremers. "Ik ging van vrijspraak uit", geeft Gillis aan in een eerste reactie.

Peter Gillis wil donderdagmiddag nog wel even stilstaan bij het feit dat hij is vrijgesproken voor valsheid in geschrifte. "Dat vind ik een mooie kroon op het werk van mijn advocaten", zegt hij.

'Loop niet weg voor wat er is gebeurd'

Wel is Gillis veroordeeld voor belastingfraude. "Een boete van 1,3 miljoen euro en 12 maanden zitten... dat vind ik nogal een veroordeling", legt hij uit. De uitspraak was voor de campingbaas erg intens om te horen. "Ik spreek wel eens vaker mensen die hun boekhouding te laat doen. Die krijgen dan een waarschuwing of een kleine boete." Dat zat er voor Gillis alleen niet in. "Dat is heftig, want ik ging van vrijspraak uit." Na afloop van de zitting gaf Gillis aan zich bewust te zijn van de situatie waar hij zich in bevindt. "Ik loop ook niet weg voor wat er is gebeurd, ik ben de eigenaar, maar het wil niet betekenen dat ik het met het vonnis eens ben." Uitspraken doen pijn

Allebei de uitspraken doen hem pijn. Gillis had zelf het liefst gezien dat hij voor de mishandeling van zijn ex-partner Nicol Kremers zou zijn vrijgesproken. "De foto's die in het dossier zitten corresponderen helemaal niet met de data die erbij horen. Ik had de zaak als rechter dan geseponeerd. Het is namelijk een grote leugen."

Toch ziet hij het als een overwinning dat een deel van zijn werkstraf is weggevallen. Hij kreeg 60 uur werkstraf in plaats van de geëiste 140 uur. Gaat Gillis in hoger beroep?

De kans is groot dat Peter Gillis in hoger beroep gaat in de belastingfraudezaak. Zijn advocaat gaf na de uitspraak daarvan aan teleurgesteld te zijn in het vonnis van de rechtbank. "We zien de inspanning die Peter heeft gedaan om alles op orde te krijgen niet terug in het vonnis", zegt zijn advocaat. Het ligt volgens de advocaat dan ook in de lijn der verwachting om in hoger beroep te gaan. Of Peter Gillis dit zal gaan doen is nog onduidelijk. "Dat gaan we bestuderen", zegt zijn advocaat na afloop van de zaak. 'Je ziet wat er met Ali B gebeurd is'

Een hoger beroep in de mishandelingszaak lijkt er in ieder geval niet te komen. "Je ziet wat er gebeurt bij Ali B die in hoger beroep is gegaan", vertelt Gillis. De campingbaas wil door niet in hoger beroep te gaan, voorkomen dat hij een hogere straf zal krijgen.

In een extra live uitzending van Omroep Brabant reageerde Gillis voor het eerst op beeld. De livestream kijk je hieronder terug.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren