Hans Smolders stapt per direct uit de Tilburgse politiek

Hans Smolders stapt per direct uit de Tilburgse gemeenteraad. Dat hij opnieuw politiek buitenspel is gezet, valt hem zo zwaar dat hij er de afgelopen weken talloze slapeloze nachten aan over gehouden heeft. Zijn partij gaat voortaan verder als Belang Van Tilburg (BVT).

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd de partij van Smolders de grootste in Tilburg. In een persbericht laat hij weten dat 'de onmacht over de gang van zaken na de verkiezingen hem bij de keel heeft gegrepen'. "Normaal gesproken kon ik zo'n keuze van de andere partijen best snel van me afzetten", vertelt Smolders. "Maar deze keer heb ik er al vijf weken slapeloze nachten van. Ik krijg zelfs last van mijn gezondheid."

Dat bleef bij mensen die dichtbij Smolders staan niet onopgemerkt. "Ik ben natuurlijk een ijshockeyer en ik ben niet gewend om zomaar te stoppen", legt hij uit. "Maar mijn gezin heeft nu wel aangegeven dat ze zien wat het met me doet en dat ze het wilden dat ik op zou passen."

Het was niet de eerste keer dat de Lijst Smolders Tilburg (LST) buitenspel gezet werd. De afgelopen twintig jaar haalde Smolders bij de verkiezingen veel zetels en soms was zijn partij zelfs de grootste. Toch lukte het de ervaren politicus niet om het tot het college van B&W te schoppen.