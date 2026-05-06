Hans Smolders stapt per direct uit de Tilburgse politiek
Hans Smolders stapt per direct uit de Tilburgse gemeenteraad. Dat hij opnieuw politiek buitenspel is gezet, valt hem zo zwaar dat hij er de afgelopen weken talloze slapeloze nachten aan over gehouden heeft. Zijn partij gaat voortaan verder als Belang Van Tilburg (BVT).
Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd de partij van Smolders de grootste in Tilburg. In een persbericht laat hij weten dat 'de onmacht over de gang van zaken na de verkiezingen hem bij de keel heeft gegrepen'. "Normaal gesproken kon ik zo'n keuze van de andere partijen best snel van me afzetten", vertelt Smolders. "Maar deze keer heb ik er al vijf weken slapeloze nachten van. Ik krijg zelfs last van mijn gezondheid."
Dat bleef bij mensen die dichtbij Smolders staan niet onopgemerkt. "Ik ben natuurlijk een ijshockeyer en ik ben niet gewend om zomaar te stoppen", legt hij uit. "Maar mijn gezin heeft nu wel aangegeven dat ze zien wat het met me doet en dat ze het wilden dat ik op zou passen."
Het was niet de eerste keer dat de Lijst Smolders Tilburg (LST) buitenspel gezet werd. De afgelopen twintig jaar haalde Smolders bij de verkiezingen veel zetels en soms was zijn partij zelfs de grootste. Toch lukte het de ervaren politicus niet om het tot het college van B&W te schoppen.
Niemand is onmisbaar
Daarom is het voor Smolders nu klaar. "Ik ga de rust pakken, want ik moet hier eerst van herstellen", legt hij uit. Hij heeft goede moed voor de LST, die verder gaat onder de naam Belang Van Tilburg (BVT). "Uiteindelijk is niemand onmisbaar. De twee ervaren krachten, Perry Janssen en Peter van den Hoven, gaan gewoon door. De ideeën van de partij veranderen niet, maar het zal zonder mij zijn."
Het is een besluit dat Smolders niet zomaar heeft genomen. Na bijna een kwart eeuw in de politiek is het nu wel klaar. "Het is ooit begonnen uit frustratie, omdat ik Pim Fortuyn voor mijn ogen zag worden neergeschoten", legt hij uit. "Daarna ben ik vijf keer buitenspel gezet. Daarom is het nu klaar."
Het is deze woensdag precies 24 jaar geleden dat Smolders getuige was van de moord op Fortuyn.
Geen samenwerking met partij Smolders
Na de verkiezingen trok D66 de stekker uit een samenwerking met Smolders. Smolders baalde van de keuze van D66. Het liep volgens hem spaak op twee punten: de Ringbaan West en twee nieuwe azc’s in Tilburg. "Ik heb echt geprobeerd compromissen te sluiten. Zo wilde ik best één azc en één nieuwe plek voor jonge Tilburgers. Maar daar gingen de anderen niet in mee."
Volgens Bas van der Pol van D66 liep het vast op de grote verschillen tussen de kernwaarden van de partijen. De inmiddels 65-jarige Smolders blikte in maart al met gemengde gevoelens terug op de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.