Dzmitry redde vrouw uit het kanaal en krijgt oudste medaille van Nederland
Statushouder Dzmitry Viarbitski verrichte op 9 januari een heldendaad. Hij bedacht zich geen moment toen hij een auto in het Eindhovensch kanaal zag verdwijnen. De Wit-Rus dook in het ijskoude water, redde de bestuurster en duwde de auto naar de kant. Woensdagmiddag ontving hij uit handen van burgemeester Jeroen Dijsselbloem de oudste medaille die in Nederland uitgedeeld wordt.
Of hij een held is? Viarbitski is de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig en heeft een vriendin bij zich om te vertalen, maar geeft met een bescheiden glimlach wel antwoord in het Nederlands. "Een beetje, ja een beetje held."
Trots is hij wel op zijn actie. Hij zou het zo weer doen. Dzmitry was op weg naar de winkel toen hij de auto in het kanaal zag verdwijnen. Na drie minuten had hij de vrouw die door een navigatiefout in het water was gereden op de kant.
Smoesje
Viarbitski, die in het azc vlakbij de plek van het ongeval woont, werd woensdagmiddag met een smoesje naar het Eindhovense stadhuis gelokt. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem verraste hem daar met de heldenmedaille.
Dijsselbloem vroeg zich in zijn speech af waar Viarbitski in hemelsnaam de kracht vandaan had gehaald om de auto die in het ijskoude kanaal lag helemaal in zijn eentje naar de kant te duwen. "Dat is echt heel bijzonder, bijna onvoorstelbaar", aldus de burgemeester.
Viarbitski weet zelf ook niet waar hij de kracht op dat moment vandaan haalde. In gebroken Engels zegt hij: "Mijn benen werkten voor drie man." Hij puft hardop als hij eraan terugdenkt. En schakelt over naar het Engels: "My hands, ook."
Dzmitry vertelde al eerder over zijn heldendaad:
'Hele goeie inwoner'
De brandweer heeft nog geen contact opgenomen met de Wit-Rus nadat zijn reddingsactie in het nieuws kwam om hem een baan aan te bieden. Hij moet lachen om de vraag. "Nee, ik moet eerst Nederlands leren." Hij staat te popelen om aan de slag te gaan.
Viarbitski heeft inmiddels een verblijfsvergunning gekregen en mag dus in Nederland blijven. Burgemeester Dijsselbloem: "Ik geloof dat we er een hele goeie inwoner weer bij hebben."
Reddersmedaille
De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen eert al sinds 1767 redders van drenkelingen door hen in het zonnetje te zetten. Daarmee is het de oudste nog actieve organisatie in Nederland die medailles uitreikt. Er zijn bronzen, zilveren en gouden medailles. Die laatste wordt alleen uitgereikt als de redder zijn eigen leven in gevaar heeft gebracht door een drenkeling te redden. Dat gebeurt eens in de drie tot vijf jaar. Dzmitry Viarbitski mocht een zilveren medaille in ontvangst nemen.