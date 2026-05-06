Dzmitry redde vrouw uit het kanaal en krijgt oudste medaille van Nederland

Statushouder Dzmitry Viarbitski verrichte op 9 januari een heldendaad. Hij bedacht zich geen moment toen hij een auto in het Eindhovensch kanaal zag verdwijnen. De Wit-Rus dook in het ijskoude water, redde de bestuurster en duwde de auto naar de kant. Woensdagmiddag ontving hij uit handen van burgemeester Jeroen Dijsselbloem de oudste medaille die in Nederland uitgedeeld wordt.

Of hij een held is? Viarbitski is de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig en heeft een vriendin bij zich om te vertalen, maar geeft met een bescheiden glimlach wel antwoord in het Nederlands. "Een beetje, ja een beetje held."

Trots is hij wel op zijn actie. Hij zou het zo weer doen. Dzmitry was op weg naar de winkel toen hij de auto in het kanaal zag verdwijnen. Na drie minuten had hij de vrouw die door een navigatiefout in het water was gereden op de kant.

Smoesje

Viarbitski, die in het azc vlakbij de plek van het ongeval woont, werd woensdagmiddag met een smoesje naar het Eindhovense stadhuis gelokt. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem verraste hem daar met de heldenmedaille.