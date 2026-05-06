Fins oud-international Kolkka versterkt technische staf Helmond Sport

Joonas Kolkka is volgend seizoen de nieuwe assistent-trainer van Helmond Sport. De voormalig Fins international tekent voor twee seizoenen in Helmond en zal nieuwe hoofdtrainer Frédéric Frans assisteren.

De oud-voetballer kent een rijke carrière als profvoetballer in onder meer Nederland, Duitsland en Engeland. In Brabant kwam hij uit voor onder andere PSV, Willem II en NAC. Ook trainde hij lange tijd de jeugd van PSV en deed hij de scouting voor de club in Eindhoven.

De Fin volgt Ben van Dael op als assistent-trainer. Van Dael keert na een seizoen terug als hoofdtrainer van O21 bij de club. Kolkka zal Frans ondersteunen en zich daarnaast richten op de individuele ontwikkeling van de spelers.

Kolkka kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: "De gesprekken met de club waren positief en duidelijk. Helmond Sport heeft een duidelijke koers. Ik kijk ernaar uit om samen met de staf en spelers te werken aan een herkenbaar en competitief team waar de club trots op kan zijn."

Vorige week vrijdag maakte de club al bekend dat Frédéric Frans vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer is. De 37-jarige Belg komt over van Jong KV Mechelen en tekent een contract voor twee jaar. Hij wordt de opvolger van Jurgen Seegers, die na een seizoen vertrekt bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Frans is blij met de komst van Kolkka en geeft aan dat de samenwerking vanaf het eerste moment goed voelde. "Zijn profiel en manier van denken sluiten goed aan bij hoe wij als staf willen werken. Ik kijk ernaar uit om samen te bouwen aan de ontwikkeling van het team."