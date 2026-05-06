Deze Albert Heijn-winkel mag niet open op zondag: dit is waarom

Vandaag om 18:20 • Aangepast vandaag om 19:57
De Albert Heijn in Sleeuwijk (foto: Google Streetview).
De supermarkt Albert Heijn in Sleeuwijk mag niet op zondag zijn deuren openen. Dat heeft de rechter woensdagmiddag bepaald na een rechtszaak die de supermarkt zelf aanspande. Dit betekent dat de regels van de gemeente Altena van kracht blijven: winkels mogen op zondag niet open.

Silke Bertens

De supermarkt pleitte al langere tijd voor ruimere openingstijden. Volgens Albert Heijn is er juist in het weekend behoefte aan extra winkelmomenten, omdat veel mensen dan tijd hebben om boodschappen te doen. Toen de gemeente vasthield aan de bestaande regels, besloot de supermarkt juridische stappen te zetten, zonder succes dus.

'Bang dat mensen overbelast raken'
De discussie over het openen van winkels op zondag speelt al langer in de gemeente Altena. Eerder spraken 26 kerken zich gezamenlijk uit tegen plannen om winkels op zondag open te laten. In een brief aan de gemeenteraad benadrukten zij het belang van de zondag als rustdag, bedoeld voor bezinning en ontmoeting.

Daarnaast willen de kerken burgers en ondernemers beschermen tegen 'het doldraaien in een 24-uurs economie'. Ze zijn bang dat mensen overbelast raken en een burn-out krijgen. "Wat is het daarom een zegen om iedere week één vaste dag van rust te hebben. Een dag waarop we tot bezinning kunnen komen en afstand mogen nemen van de waan van alledag", schrijven zij.

