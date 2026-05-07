Schietpartij waarbij Sam (24) omkwam: reconstructie moet antwoorden geven

Justitie gaat een reconstructie uitvoeren in de zaak van de schietpartij in Rotterdam waarbij Sam van Buul (24) uit Oss om het leven kwam. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. De reconstructie wordt gedaan in een soortgelijk voertuig, zodat de verdachte kan laten zien wat zich die avond heeft afgespeeld, legde het Openbaar Ministerie donderdag uit in de rechtbank in Rotterdam.

Ze zou samen met haar 28-jarige vriend Rick van R. uit Nijmegen en een 20-jarige man uit diezelfde stad in de auto hebben gezeten. Beide mannen werden opgepakt.

Sam werd op 9 november in Rotterdam neergeschoten in of bij haar witte Suzuki Alto op het Kralingseplein. Ze werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed later in een Rotterdams ziekenhuis aan haar verwondingen .

In de rechtbank was donderdag een zogenoemde inleidende zitting in deze zaak. Daain werd ook duidelijk dat de reconstructie helemaal op beeld zal worden vastgelegd.

Reconstructie om meer duidelijkheid te krijgen

Het OM heeft Rick van R. aangeklaagd voor poging tot doodslag dan wel dood door schuld. Justitie vermoedt dat verdachte Van R. het wapen mogelijk uit de handen van het slachtoffer heeft geprobeerd te trekken, waardoor het is afgegaan.

Het slachtoffer werd dodelijk geraakt in haar hoofd. Onderzoek wijst uit dat er met het wapen twee kogels zijn afgevuurd. Schotresten op de handen van het slachtoffer ondersteunen volgens het OM het scenario dat zij het wapen zelf afvuurde, maar ook dat het wapen op korte afstand, zo'n 2,5 centimeter, bij haar is afgegaan. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd, is besloten om een reconstructie uit te gaan voeren.

Het vuurwapen, een omgebouwd gaspistool, is nog altijd niet teruggevonden, net als de telefoon van de verdachte. In de zaak wordt een getuige opnieuw gehoord en doet het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) een gedragskundig onderzoek naar de verdachte. Die beloofde daaraan mee te werken. "Ik werk aan alles mee", zei hij.

'Ik houd nog steeds van jullie dochter'

De verdachte richtte zich donderdag tijdens de beladen voorbereidende zitting tot de familie van het slachtoffer in de zaal en zei dat hij begrip heeft voor de woede en het verdriet van de nabestaanden. "Ik houd nog steeds van jullie dochter en dat zal ik altijd blijven doen", zei Van R.

Eerder veroordeeld

Van hem is bekend dat hij eerder tot celstraffen is veroordeeld voor geweldsincidenten. In 2020 stak hij iemand neer, naar verluidt omdat die persoon hem geen ‘boks’ wilde geven als begroeting.

Twee jaar later ging het opnieuw mis en stak Rick van R. een vader en zoon in hun gezicht tijdens een feestje. In een reclasseringsrapport wordt de man uit Nijmegen omschreven als agressief en impulsief. Ten tijde van de beschieting op het Kralingseplein liep hij nog in de proeftijd van zijn laatste straf.

Van R. blijft vastzitten tot de volgende zitting. Die staat gepland op 6 juli.