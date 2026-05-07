Wielrenner (57) overleden na botsing, vrouw (67) krijgt taakstraf

Een 67-jarige vrouw uit Rijsbergen heeft van de rechtbank in Breda een taakstraf van 150 uur gekregen voor het doodrijden van een wielrenner (57). De vrouw lette niet goed op bij het oversteken van een kruising vlakbij haar huis en de wielrenner knalde op de zijkant van haar auto. Zes dagen later overleed deze Bredanaar in het ziekenhuis in Tilburg aan zijn verwondingen.

'Rij ik elke dag wel een keer' De 67-jarige vrouw woont vlakbij de kruising van de Noordhoeksestraat en de Zandstraat in Rijsbergen, waar de botsing plaatsvond. Ze rijdt daar elke dag wel een keer, vertelde ze tijdens de zitting , bijvoorbeeld als ze de hondjes gaat uitlaten bij de Galderse Meren, een paar kilometer verderop.

In de rechtbank bleek twee weken geleden dat dit een ongeluk was, dat zo vaak voorkomt, zeker op zondagochtenden. En op deze zondagochtend, op 9 maart vorig jaar, liep het wekelijkse rondje van de Bredase wielrenner zelfs fataal af.

Toen ze naar huis ging zag ze bij de kruising een groepje van vier wielrenners op de Noordhoeksestraat over het hoofd en één daarvan knalde op haar rechterachterportier. De situatie bleek meteen zo ernstig dat er een traumahelikopter bij moest komen. De 57-jarige man werd daarna naar Tilburg gebracht, maar daar overleed hij zes dagen later.

Vrouw had wielrenners voorrang moeten geven

De rechtbank verwijt de vrouw niet zo veel. Ze reed niet te hard en ze had niet gedronken of iets dergelijks. Ze maakte eigenlijk maar één fout: ze had de wielrenners voorrang moeten geven. Volgens de rechtbank was ze ‘aanmerkelijke onoplettend’ en dat is de laagste gradatie van schuld in de rechtspraak.

Normaal staat voor zo’n ongeluk een werkstraf van 240 uur, maar de rechtbank komt lager uit, omdat de vrouw al 47 jaar haar rijbewijs heeft en nooit eerder iets fout heeft gedaan. Ook heeft ze haar verantwoordelijkheid genomen en medeleven getoond aan de nabestaanden.

Rijbewijs hoef niet ingeleverd te worden

Naast een taakstraf wordt ook vaak het rijbewijs ingetrokken, maar dat vindt de rechtbank niet nodig. De rechtbank volstaat met het voorwaardelijk intrekken van het rijbewijs voor een jaar. Als ze binnen een jaar weer in de fout gaat, moet ze haar rijbewijs alsnog inleveren.

