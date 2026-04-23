Wielrenner (57) overleden na botsing, vrouw (67) hoort taakstraf eisen
Een 57-jarige wielrenner uit Breda kwam vorig jaar om het leven toen hij werd aangereden in Rijsbergen. De man werd nog in allerijl naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht, maar overleed een paar dagen later. Tegen de 67-jarige vrouw uit Rijsbergen die hem aanreed, werd donderdag in de rechtbank in Breda 240 uur taakstraf geëist. Ook krijgt ze als het aan justitie ligt een rijverbod van een jaar.
Je leest het heel vaak, ook op deze site, dat wielrenners worden aangereden. Zeker op zondagochtenden, zoals ook op deze 9 maart vorig jaar, zijn wielrenners en automobilisten niet altijd de beste vrienden.
In de rechtszaal waren deze donderdagochtend alleen maar verliezers. De wielrenner genoot altijd van zijn wekelijkse rondje en zijn vrouw, zijn zoon en andere familie moeten hem nu al ruim een jaar missen. En de verdachte vrouw vindt het ook verschrikkelijk en denkt er nog elke dag aan. Ze snapt nog steeds niet wat er misging op die mooie zondagochtend.
De vrouw woont vlakbij de kruising van de Noordhoeksestraat en de Zandstraat waar de botsing plaatsvond. Ze rijdt daar elke dag wel een keer, vertelde ze, bijvoorbeeld als ze de hondjes uit gaat laten bij de Galderse Meren, een paar kilometer verderop.
Die zondagochtend van 9 maart reed ze vanaf de Galderse Meren richting huis, gaf voorrang aan een auto van links en reed de kruising op. Ze zag hierbij echter een groepje van vier wielrenners op de Noordhoeksestraat over het hoofd en één daarvan knalde op haar rechter achterportier.
De situatie bleek meteen zo ernstig dat er een traumahelikopter bij moest komen. De 57-jarige man werd daarna naar Tilburg gebracht, maar daar overleed hij twee dagen later.
De officier van justitie verweet de vrouw eigenlijk niet zo veel. Ze reed niet te hard en ze had niet gedronken of iets dergelijks. Ze maakte eigenlijk maar één fout: ze had de wielrenners voorrang moeten geven. Die zagen haar aankomen op de zijweg en zagen haar een beetje stoppen. Terwijl zij dachten dat de vrouw helemaal zou stoppen, reed ze toch door met de botsing als gevolg, zo concludeerde de officier.
De vrouw, die al 47 jaar haar rijbewijs heeft, snapt totaal niet hoe het kan dat zij de wielrenners niet heeft opgemerkt. Ze houdt het op een spiegel of raamstijl die in de weg zat, maar dat vond de officier van justitie wat te makkelijk. De vrouw had de wielrenners al veel eerder kunnen en moeten zien, vond hij.
Volgens hem is een taakstraf van 240 uur en een jaar zonder rijbewijs een goede straf voor deze ‘aanmerkelijk onvoorzichtige’ aanrijding. De advocaat van de vrouw vond die strafeis veel te hoog en pleitte voor een stuk lagere straf.
De uitspraak in deze zaak is op 7 mei.
