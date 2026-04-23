Wielrenner (57) overleden na botsing, vrouw (67) hoort taakstraf eisen

Een 57-jarige wielrenner uit Breda kwam vorig jaar om het leven toen hij werd aangereden in Rijsbergen. De man werd nog in allerijl naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht, maar overleed een paar dagen later. Tegen de 67-jarige vrouw uit Rijsbergen die hem aanreed, werd donderdag in de rechtbank in Breda 240 uur taakstraf geëist. Ook krijgt ze als het aan justitie ligt een rijverbod van een jaar.

Je leest het heel vaak, ook op deze site, dat wielrenners worden aangereden. Zeker op zondagochtenden, zoals ook op deze 9 maart vorig jaar, zijn wielrenners en automobilisten niet altijd de beste vrienden.

In de rechtszaal waren deze donderdagochtend alleen maar verliezers. De wielrenner genoot altijd van zijn wekelijkse rondje en zijn vrouw, zijn zoon en andere familie moeten hem nu al ruim een jaar missen. En de verdachte vrouw vindt het ook verschrikkelijk en denkt er nog elke dag aan. Ze snapt nog steeds niet wat er misging op die mooie zondagochtend.

De vrouw woont vlakbij de kruising van de Noordhoeksestraat en de Zandstraat waar de botsing plaatsvond. Ze rijdt daar elke dag wel een keer, vertelde ze, bijvoorbeeld als ze de hondjes uit gaat laten bij de Galderse Meren, een paar kilometer verderop.

Die zondagochtend van 9 maart reed ze vanaf de Galderse Meren richting huis, gaf voorrang aan een auto van links en reed de kruising op. Ze zag hierbij echter een groepje van vier wielrenners op de Noordhoeksestraat over het hoofd en één daarvan knalde op haar rechter achterportier.