Brug in natuurgebied Noordwaard waar vrachtwagen zich vastreed weer open

De bruggen aan de Galileiweg bij Werkendam zijn weer open. De bruggen waren sinds 12 maart afgesloten, nadat een vrachtwagen door een van de bruggen was gezakt. Nu zijn de fiets- en wandelroutes in de Noordwaard weer volledig toegankelijk, meldt de gemeente Altena.

Vrachtwagen na bijna een week van brug gehaald

Een vrachtwagen met diervoer kwam in maart vast te staan op een brug die alleen bedoeld is voor fietsers en wandelaars. De vrachtwagenchauffeur uit Enschede reed de brug op, omdat hij niet bekend was in het gebied en zijn navigatiesysteem volgde. De brug die maximaal een gewicht van 2,5 ton kan dragen, zakte in. Het duurde bijna een week voordat de vrachtwagen van de brug was gehaald.

De schade aan de bruggen was groot. Meerdere bruggen raakten beschadigd en moesten uitgebreid worden gecontroleerd en waar nodig gerepareerd.