Flinke taakstraf geëist na zware vuurwerkexplosie met gewonden in Reusel

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een taakstraf van 180 uur tegen een 35-jarige man uit België voor een zware vuurwerkexplosie in Reusel op oudejaarsavond 2024. Vijf mensen raakten daarbij gewond en er ontstond flinke schade in de omgeving. Ook de verdachte zelf liep letsel op. Volgens het OM is hij onvoorzichtig omgegaan met zwaar en illegaal vuurwerk, waardoor de explosie kon ontstaan.

De verdachte stak een vuurwerkpot aan op ongeveer drie meter van een vuurkorf, in de buurt van hangtafels waar mensen stonden. De pot viel om en belandde bij een tas met illegaal vuurwerk. Daardoor ontstond een explosie met grote gevolgen.

De explosie vond plaats op 31 december 2024 in de wijk Molenakkers in Reusel. Op straat en in een voortuin werd illegaal vuurwerk afgestoken door een groep mensen.

Vijf gewonden en flinke schade

Door de explosie raakten vijf personen gewond, waaronder de verdachte zelf. Eén van de omstanders liep ernstig letsel op en moest worden behandeld door het traumateam. Twee anderen werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de vierde raakte lichtgewond.

Ook in de omgeving werd flinke schade aangericht. Door de harde knal liepen meerdere woningen en auto’s schade op. In auto’s in de buurt werd later nog meer illegaal vuurwerk gevonden.

'Onvoorzichtig en verwijtbaar gedrag'

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte onvoorzichtig gehandeld. Zo zou hij op de hoogte zijn geweest van de risico’s, onder meer vanwege harde wind en het gebruik van zwaar en illegaal vuurwerk. Ook had hij eerder die dag verdovende middelen gebruikt.

Door het vuurwerk toch af te steken in de nabijheid van anderen, onder wie ook minderjarigen, vindt het OM dat de man schuld heeft aan het ontstaan van de explosie. “Het is bijna een wonder te noemen dat iedereen het kan navertellen”, aldus de officier van justitie.

Taakstraf geëist

Alles afwegend eist het OM een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.