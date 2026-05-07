Flinke taakstraf geëist na zware vuurwerkexplosie met gewonden in Reusel
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een taakstraf van 180 uur tegen een 35-jarige man uit België voor een zware vuurwerkexplosie in Reusel op oudejaarsavond 2024. Vijf mensen raakten daarbij gewond en er ontstond flinke schade in de omgeving. Ook de verdachte zelf liep letsel op. Volgens het OM is hij onvoorzichtig omgegaan met zwaar en illegaal vuurwerk, waardoor de explosie kon ontstaan.
De explosie vond plaats op 31 december 2024 in de wijk Molenakkers in Reusel. Op straat en in een voortuin werd illegaal vuurwerk afgestoken door een groep mensen.
De verdachte stak een vuurwerkpot aan op ongeveer drie meter van een vuurkorf, in de buurt van hangtafels waar mensen stonden. De pot viel om en belandde bij een tas met illegaal vuurwerk. Daardoor ontstond een explosie met grote gevolgen.
Vijf gewonden en flinke schade
Door de explosie raakten vijf personen gewond, waaronder de verdachte zelf. Eén van de omstanders liep ernstig letsel op en moest worden behandeld door het traumateam. Twee anderen werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de vierde raakte lichtgewond.
Ook in de omgeving werd flinke schade aangericht. Door de harde knal liepen meerdere woningen en auto’s schade op. In auto’s in de buurt werd later nog meer illegaal vuurwerk gevonden.
'Onvoorzichtig en verwijtbaar gedrag'
Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte onvoorzichtig gehandeld. Zo zou hij op de hoogte zijn geweest van de risico’s, onder meer vanwege harde wind en het gebruik van zwaar en illegaal vuurwerk. Ook had hij eerder die dag verdovende middelen gebruikt.
Door het vuurwerk toch af te steken in de nabijheid van anderen, onder wie ook minderjarigen, vindt het OM dat de man schuld heeft aan het ontstaan van de explosie. “Het is bijna een wonder te noemen dat iedereen het kan navertellen”, aldus de officier van justitie.
Taakstraf geëist
Alles afwegend eist het OM een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.
Bestraffing van illegaal vuurwerk
Illegaal vuurwerk is gevaarlijk en zorgt jaarlijks voor ernstige ongelukken en blijvend letsel, zoals schade aan ogen, oren en ledematen. Bijna de helft van het letsel rond de jaarwisseling ontstaat door illegaal vuurwerk.
De straffen voor bezit, maken of afsteken van vuurwerkbommen staan in de richtlijn voor vuurwerkdelicten (2024R011). Afhankelijk van de zaak kan het OM een boete of taakstraf eisen of de zaak voor de rechter brengen.