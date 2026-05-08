DNA-test zet leven Cas (35) op z’n kop: vader blijkt niet biologisch vader

Wat begon als een simpele zoektocht naar mogelijke Italiaanse roots, kreeg voor journalist Cas Reijnders (35) een onverwachte wending. Hij liet een DNA-test doen en ontdekte dat de man die hij altijd als zijn vader zag, niet zijn biologische vader is. Over die ontdekking maakte Reijnders de vijfdelige podcastserie Koekoekskind.

Vanaf zaterdag is het verhaal van journalist Cas Reijnders te horen in de NRC-podcast Koekoekskind. Daarin duikt hij samen met redacteur Kim Bos in de wereld van sjoemelende fertiliteitsartsen in de jaren 80 en 90 en heeft hij het over zijn DNA-test die zijn leven en dat van zijn familie op z’n kop zette.



Dat verhaal voert terug naar het begin, zo’n 36 jaar geleden. Zijn ouders bezochten destijds een vruchtbaarheidskliniek, waar ze werden behandeld door gynaecoloog Henk Ruis. Kort daarna bleek zijn moeder zwanger. Maanden later werd Cas Reijnders geboren in Helmond. Hij groeide op in Eindhoven en leefde vervolgens zijn leven zoals ieder ander, totdat hij nieuwsgierig werd naar zijn achtergrond. Hij besloot een DNA-test te doen. "Dat leek mij leuk. Het leek mij grappig als ik Italiaanse roots had", vertelt hij. Wat hij niet had verwacht, was dat zo’n test meer blootlegt dan alleen afkomst. "Ik zag ineens dat ik een halfzus had, waar ik nog nooit van had gehoord. Ik kon dat mij niet voorstellen. Het was gewoon een foutje van de DNA-test. Of heel misschien is mijn vader een keer vreemd gegaan, maar dat kon ik mij ook niet voorstellen, haha."

"Dit kan niet kloppen, jullie zijn alle drie honderd procent van ons."

Zijn zussen deden ook een DNA-test. Die uitslag maakte duidelijk dat er meer speelde: Cas en zijn jongste zus zijn niet biologisch verwant aan de man die ze als hun vader zien en hebben bovendien ieder een andere biologische vader, terwijl hun oudste zus wél zijn biologische dochter is.

"Wij zijn toen naar onze ouders gegaan en hebben er naar gevraagd. Die zeiden: 'dit kan niet kloppen, jullie zijn alle drie honderd procent van ons'", vertelt Cas. Toen ze vervolgens de naam van gynaecoloog Henk Ruis opzochten, bij wie hun ouders onder behandeling waren, stuitten hij en zijn zusje op berichten over misstanden. "Dus toen wisten we: hier is iets misgegaan."

De omstreden gynaecoloog Henk Ruis Henk Ruis is een voormalige gynaecoloog die werkzaam was in vruchtbaarheidsklinieken. Hij raakte in opspraak omdat hij bij meerdere behandelingen zijn eigen zaad gebruikte om vrouwen te bevruchten.

Wat de situatie voor Cas en zijn zus extra verwarrend maakt, is dat al snel duidelijk werd dat zij geen biologische link hebben met gynaecoloog Henk Ruis. In hun geval blijkt met ander zaad te zijn gesjoemeld. Waarom dat is gebeurd, blijft onduidelijk. "Wij snappen niet wat hier het doel van is geweest", zegt Cas. De ontdekking heeft zijn zelfbeeld flink op zijn kop gezet. "Ik heb altijd naar mijn vader gekeken van: ik lijk op jou, later word ik ook net zoals jij. En nu blijkt dat eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Ik lijk meer op een andere man die ik nog nooit heb gezien. Dat is een heel raar idee." Hoewel het met de tijd iets makkelijker wordt, blijft het besef hem overvallen. "Dit is lastig te benoemen, want mijn vader is nog steeds mijn vader."

"Ik steek liever mijn kop in het zand dan dat ik er iets mee doe."