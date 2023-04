Gynaecoloog bevruchtte zelf vrouwen: ruim 90 mensen melden zich bij kliniek

Er hebben zich sinds vorig jaar juli ruim negentig mensen gemeld bij vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen in Elsendorp nadat bekend was geworden dat oud-gynaecoloog Henk Ruis vrouwen met zijn eigen sperma had bevrucht. In drie gevallen raakte een vrouw zwanger. Ruis ontkent dat hij de vrouwen bewust heeft bevrucht.

Het grootste deel van de mensen die belden met Nij Geertgen, zijn onder behandeling geweest van Ruis. Dat was tussen 2004 tot 2014 toen de kliniek Stichting Geertgen heette. De meeste andere melders zijn nu in behandeling bij de kliniek in Elsendorp. Zij hoeven zich geen zorgen te maken, benadrukt een woordvoerder van Nij Geertgen.

'Onjuist en onacceptabel'

“De gebeurtenissen hebben plaatsgevonden bij de voormalige Stichting Geertgen en onder verantwoordelijkheid van oud-gynaecoloog Henk Ruis. Wij vinden het uiteraard onjuist en onacceptabel wat de wensouders destijds is overkomen. Met de hedendaagse professionele inrichting en het laboratorium van Nij Geertgen, is het onmogelijk dat een dergelijk voorval zich ooit weer zou kunnen voordoen”, zo verduidelijkt de woordvoerder. Ook wijst ze op protocollen en wetgeving die misbruik van (donor)zaad moeten voorkomen.

Ze laat verder weten dat iedereen die vragen heeft, contact mag blijven opnemen en informatie en begeleiding kan krijgen. In een aantal gevallen worden mensen doorverwezen naar Fiom in Den Bosch. Dit is het expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, verwantschapsvragen en adoptie.

Fiom bracht de bal vorig jaar aan het rollen door bij Nij Geertgen te melden dat er contact was met iemand, die biologisch verwant bleek te zijn met Ruis. De band is door DNA-onderzoek aangetoond. Sindsdien houden de instelling en de kliniek contact met elkaar. Ook omdat Fiom eerder ervaringen heeft opgedaan in de begeleiding van kinderen die bij vruchtbaarheidsbelangen waren verwekt met zaad van gynaecologen en artsen.

Speciale databank

Donorkinderen die voor 1 juni 2004 verwekt zijn, kunnen hun DNA gratis op laten nemen in de KID-DNA-databank van Fiom. Na inschrijving in de databank wordt duidelijk of het donorkind afstamt van de gynaecoloog of van een andere, ingeschreven donor. Donorkinderen die na deze datum verwekt zijn, kunnen een aanvraag indienen via de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Fiom kan niet achterhalen hoeveel donorkinderen, die denken dat ze afstammen van Ruis, bij deze organisatie informatie hebben opgevraagd.

Ruis werkte in de jaren tachtig en negentig in het Liduinaziekenhuis in Boxtel (nu onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis). Ook was hij tot 2005 actief in het toenmalig Sint Joseph ziekenhuis in Veghel (nu onderdeel van Bernhoven). Verder had Ruis een eigen praktijk in Gemert en zette die onder de naam Stichting Geertgen voort in De Mortel en Elsendorp. Dat bedrijf ging in 2014 failliet. De nieuwe eigenaren richtten in 2014 de kliniek Nij Geertgen op.

