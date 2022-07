Patiënten van gynaecoloog Ruis nu in onzekerheid: 'Ben er misselijk van'

De onzekerheid is groot bij ouders die een kind kregen met hulp van de voormalige vruchtbaarheidskliniek in Elsendorp van Henk Ruis. Van de oud-gynaecoloog werd bekend dat hij in ieder geval drie kinderen met zijn eigen zaad heeft verwekt. "Het vertrouwen is geschaad", zegt een van de moeders. Annerie Meul uit Eindhoven herkent het gevoel. Zij is een van kinderen die met het zaad van voormalig arts Jan Karbaat is verwekt en geboren. "Eerst ben je in shock en dan ben je boos."

De huidige directeur van de voormalige kliniek van Henk Ruis, komt woorden tekort voor wat het gebeurd is. "Het is onacceptabel. onprofessioneel, niet verantwoord, maatschappelijk onaanvaardbaar en onethisch", zegt directeur Marieke Schoonenberg van Nij Geertgen in Elsendorp.

De telefoon staat vrijdag roodgloeiend bij de kliniek. Er is veel onrust onder vrouwen die ooit bij Geertgen met hun kinderwens aanklopten. Irene van Heijster uit Tilburg is zo'n vrouw die gebruikmaakte van de kliniek. Zij werd daar met succes behandeld door gynaecoloog Henk Ruis. "Ik werd wel een beetje misselijk toen ik las dat hij zeker drie kinderen verwekte bij zijn cliënten."

Iedereen die de vruchtbaarheidskliniek bezocht tot 2004 kan zich nu zorgen maken. Tot die tijd kon er gebruik worden gemaakt van anonieme donoren. "Je wist dan dus niet wie de biologische vader was en dat maakte dit soort uitwassen gemakkelijker", zegt de directeur. "Daarna mochten alleen nog bekende donoren gebruikt worden en waren de kwaliteitseisen erg streng. Vrouwen die onbedoeld zwanger worden van de vruchtbaarheidsarts lijkt me nu vrijwel onmogelijk."

Irene beviel in 2014 van een dochter Ciske. "Ik heb gebruik gemaakt van een bekende donor. Die kon ik op eigenschappen uitzoeken via internet. Het idee was dat Ciske dan op haar zestiende op zoek kon gaan naar haar vader want we hebben zijn gegevens. Nu twijfel ik of ik de juiste gegevens heb."

'Karbaatdochter' Annerie kan zich helemaal inleven in de onzekerheid die nu leeft bij Irene. Voor haar was het een schok toen zij erachter kwam dat haar vader niet haar vader bleek. Toen ook nog eens bleek dat de vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat haar vader was, was de verwarring compleet. "Eerst ben je in schok, dan word je boos, na veel tijd ga je het accepteren en word je nieuwsgierig. Wie was die man?"