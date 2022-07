Spermaschandaal rond gynaecoloog Henk Ruis leidt tot 60 reacties

Vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen in Elsendorp heeft de afgelopen dagen 60 reacties gekregen van stellen en donorkinderen die duidelijkheid willen over hun afkomst. Aanleiding voor die onrust is het nieuws dat oud-gynaecoloog Henk Ruis zeker drie vrouwen met succes met zijn eigen sperma bevrucht heeft, zonder dat ze dit wisten. Zelf ontkent de arts dat hij dit bewust heeft gedaan.

De voormalige vruchtbaarheidskliniek Geertgen waar gynaecoloog Ruis werkte ging in 2014 failliet. De nieuwe kliniek Nij Geertgen heeft geen banden met de voormalig behandeld arts en zijn cliënten. Woordvoerder Rianne van Zanten: "Wij zijn een nieuwe instelling in hetzelfde pand en bijna dezelfde naam. Dat is wat verwarrend."

Adviezen

Ook de medische dossiers van voormalige cliënten moeten opgevraagd worden en zijn niet meteen voorhanden. "We proberen iedereen zoveel mogelijk te helpen maar zijn niet van alle details op de hoogte omdat die dossiers niet bij de overgenomen inboedel horen", zegt woordvoerder van Zanten.

"Er kunnen wel algemene adviezen gegeven worden", gaat de woordvoerder verder. "Na 2004 mogen er alleen nog geregistreerde donoren gebruikt worden. Daar zijn strenge controles op en fraude is vrijwel onmogelijk. Voor die tijd was dat anders omdat er anonieme donoren waren. Iedereen die hoe dan ook zekerheid wil over zijn afkomst verwijzen we door naar het Fiom. Daar kun je DNA-onderzoek laten doen. Gynaecoloog Ruis heeft daar ook zijn DNA laten registreren."

Drie categorieën

De 60 telefoontjes en mailtjes die zijn binnengekomen, vallen volgens Nij Geertgen in drie categorieën:

Donorkinderen die twijfelen over hun afkomst.

Moeders en stellen die voor 2004 onder behandeling van gynaecoloog Ruis waren en nu twijfels hebben.

Huidige patiënten die zeker willen weten dat zoiets nu niet meer kan.

Bij het Fiom zijn door het nieuws over gynaecoloog Ruis geen extra verzoeken binnengekomen voor DNA-onderzoek, zo laat een woordvoerder weten.

