Superfan Corrie (71) hoort het meteen: 'De echte Stones zijn terug'

Superfan Corrie Blom (71) uit Sint Willebrord is lyrisch over het muzikale voorproefje van haar idolen The Rolling Stones. Sinds woensdag zijn twee nummers van het nieuwe album Foreign Tongues te beluisteren via streamingplatforms. "Dit zijn The Rolling Stones op hun best!"

'Rough And Twisted' en 'In the Stars' heeft Corrie inmiddels al meerdere keren gehoord. "De blues klinkt er weer lekker doorheen", zegt de Willebrordse, die ook bekendheid geniet dankzij haar deelname aan de realitysoap St. Willebrord: Het Mirakel van Brabant. Ze kan amper wachten tot het hele album verkrijgbaar is. "De echte Stones zijn terug. Ik zorg dat ik als eerste in de winkel sta, want ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen als de plaat is uitverkocht." Corrie is al sinds haar vijftiende idolaat van The Stones. Ze bezocht tientallen concerten in binnen- en buitenland. Tijdens een van die optredens was niet Mick Jagger, maar Corrie zelf de ster van de avond. De Willebrordse werd in één klap 'wereldberoemd' in Nederland toen ze haar emoties de vrije loop liet nadat een concert slechts enkele minuten voor aanvang werd afgeblazen. "Al die kuttrappen op, weet je hoe moe ik ben? Ik ga verdomme voortaan wel naar Frans Bauer", sprak ze verontwaardigd voor de camera op de trap van de Johan Cruijff ArenA. Kennelijk had Mick Jagger dit op de een of andere manier opgevangen. Tijdens het inhaalconcert zong hij bij wijze van grap 'Heb je even voor mij' van de Brabantse volkszanger.

Overigens kan Mick wel wat potten breken bij Corrie. "Ik ben helemaal gek van hem. Als hij wegvalt, is het voorbij voor mij. Als tiener droomde ik er al van dat ik een vriendje zou krijgen dat op Mick Jagger zou lijken. Zelfs nu vind ik dat hij er nog steeds geweldig uitziet. Mijn man zegt weleens dat ik een nieuwe bril moet kopen, maar daar wil ik niks van weten." Volgens Corrie is de muziek van The Rolling Stones van alle tijden. Ze hoopt dat haar liefde voor de band wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Voor haar achterkleinzoon kocht ze daarom al een shirtje van The Rolling Stones. "Ik hoop dat hij net als zijn overgrootmoeder fan wordt. Ik laat mijn kleindochter hem het shirtje zo vaak mogelijk aantrekken", lacht ze. Mick Jagger en Keith Richards zijn inmiddels 82 jaar. Ook Ronnie Wood is met zijn 78 jaar aardig op leeftijd. "Ze klinken voor mij nog altijd even goed. De stem van Mick vind ik nu zelfs beter dan vroeger. Alleen Keith heeft problemen met artrose in zijn handen. Een klein vals nootje tijdens een concert is hem daarom echt wel vergeven. Het belangrijkste voor ons fans is dat ze er nog steeds zijn."

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat The Rolling Stones nog zullen optreden in Nederland. Daarom vindt Corrie het fijn dat er tributebands zijn, zoals Sticky Fingers uit Megen. "Ik ga regelmatig naar hun optredens. Ze zijn supergoed, maar mochten The Stones dit jaar zelf nog concerten geven in Amerika, ga ik er zonder meer heen. De onderlinge sfeer met de fans voelt als één grote familie. Dat is echt heel bijzonder." Ook buiten concertzalen is Corrie herkenbaar als dé Stones-superfan. Deze zomer loopt ze voor de achtste keer de Nijmeegse Vierdaagse. Onderweg wordt ze steevast herkend door andere wandelaars en toeschouwers. "Mensen zetten dan vaak een nummer van The Rolling Stones op als ik voorbijloop. Dat vind ik prachtig. Dan zing ik natuurlijk gezellig mee", lacht ze. Wat de Willebrordse betreft moet voor een eventueel nieuw concert alles wijken, zelfs haar vijftigjarig huwelijksfeest dat ze deze zomer samen met haar man viert. "Mocht het feest samenvallen met een concert van The Rolling Stones, dan heeft iedereen pech, want ik ben weg. Ik bel de gasten dan wel vanuit Amerika. Dan kunnen ze gewoon een feestje bouwen zonder mij. Ik vrees alleen dat mijn man daar anders over denkt, hahaha." Op 10 juli verschijnt het volledige album van de grootste rock-’n-rollband ter wereld.

Corrie Blom kust een van de vrachtwagens van de Stones Tour (foto: Corrie Blom)

