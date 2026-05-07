Geen Winterspelen voor Van der Poel: veldrijden niet op het programma

Mathieu van der Poel gaat niet veldrijden op de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Voorzitter Kirsty Coventry van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zei donderdag dat veldrijden en veldlopen in 2030 niet op het programma staan.

"Voor 2030 hebben we de beslissing genomen: geen crossover-sporten, geen zomersporten", zei Coventry tijdens een persconferentie op een IOC-congres. Volgens de voorzitter is dit voor 2034 nog wel een mogelijkheid. Als Van der Poel dan meedoet, zal hij 38 jaar zijn.

Het IOC volgt daarmee het standpunt van de federatie van wintersportbonden. Die lieten vorig jaar weten geen voorstander te zijn van het plan om veldlopen en veldrijden te laten plaatsvinden op de Winterspelen. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF liet eind vorig jaar weten wel voorstander te zijn.

Het IOC wil de populariteit van de Winterspelen vergroten en overwoog om zomersporten aan het programma toe te voegen. Ook zou de kans op succes voor landen die traditioneel minder presteren op wintersporten zo groter worden.

Van der Poel wilde graag dat veldrijden olympisch zou worden, maar viervoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar ook. De twee deden vorig jaar samen met Puck Pieterse mee met de lobby van de UCI.