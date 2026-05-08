PSV Vrouwen willen geschiedenis schrijven, maar niet alleen met landstitel

De vrouwen van PSV waren er de afgelopen jaren dichtbij, maar dit seizoen is de kans heel groot dat ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de titel pakken. Bij een overwinning vrijdagavond op ADO Den Haag mag de schaal in Eindhoven omhoog. Aanvoerder Laura Strik heeft er alle vertrouwen in dat er een kampioensfeest komt. "We zijn super gefocust."

De mannen van PSV werden overtuigend kampioen, de vrouwen willen dat voorbeeld volgen. Bij winst vrijdagavond tegen ADO Den Haag is het feest in het TenCate Stadion De Herdgang in Eindhoven. Lukt het niet, dan is er een nieuwe kans in de slotronde, uit tegen concurrent FC Twente. Het gat met Ajax is vier punten, met FC Twente vijf. Zenuwachtig voor de absolute ontknoping is middenvelder Laura Strik (29) niet. "We benaderen de wedstrijd zoals eerdere duels. Na een analyse van ADO kijken we waar we ze pijn kunnen doen. En dat gaan we ook doen", zegt ze in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen!

Met het vertrouwen zit het goed, want de Eindhovenaren kennen een uitstekend seizoen. Van de twintig wedstrijden werden er vijftien gewonnen. Met 52 goals is PSV de productiefste ploeg en met 14 tegengoals de minst gepasseerde formatie.

"Duidelijk doel en daar gaan we voor."

"We zijn zelfverzekerd en vanaf de winterstop volledig gefocust op resultaten", zegt de Osse, die jarenlang kampte met blessureleed. "Als ploeg is er een duidelijk doel en daar gaan we voor. De laatste weken voelen als finales. Het was niet altijd even mooi, maar we pakten wel telkens drie punten." Over een eventuele huldiging wil Strik nog niet nadenken. "Nee, daar maak ik me niet druk over. Vanuit de club wordt het vast fantastisch geregeld als het zover is, wij zijn alleen met het voetbal bezig." PSV maakt niet alleen kans op de landstitel, maar ook op de KNVB-beker. Zaterdag 16 mei staat op Het Kasteel in Rotterdam de finale tegen FC Twente op het programma. "Natuurlijk willen wij de beker ook heel graag winnen. Maar wij kijken nog niet naar die wedstrijd, eerst naar ADO."

Eerste landstitel PSV speelde vanaf 2012 in de Eredivisie Vrouwen samen met FC Eindhoven. Sinds 2015 komt PSV zelfstandig uit op het hoogste niveau. In die seizoenen wist de club één keer de beker te winnen en één keer de Eredivisie Cup, een aanvullend toernooi na het reguliere seizoen.