Tennisser Van de Zandschulp naar grastoernooi van Rosmalen

Tennisser Botic van de Zandschulp (30) doet dit jaar mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Dat heeft de organisatie van het Libéma Open bekendgemaakt.

Voor de nummer twee van Nederland wordt het, na de edities van 2022 en 2024, zijn derde deelname aan het toernooi in Brabant.

Begin april bevestigde Tallon Griekspoor al zijn deelname aan het toernooi in Rosmalen. Ook Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Marin Cilic en Zizou Bergs staan op de deelnemerslijst. Het internationale toernooi vindt van 6 tot en met 14 juni plaats op Autotron in Rosmalen.

Elise Mertens, die vorig jaar het WTA-toernooi won, en de Nederlandse nummer één Suzan Lamens zijn ook van de partij.