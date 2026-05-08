Tennisser Van de Zandschulp naar grastoernooi van Rosmalen
Tennisser Botic van de Zandschulp (30) doet dit jaar mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Dat heeft de organisatie van het Libéma Open bekendgemaakt.
Voor de nummer twee van Nederland wordt het, na de edities van 2022 en 2024, zijn derde deelname aan het toernooi in Brabant.
Begin april bevestigde Tallon Griekspoor al zijn deelname aan het toernooi in Rosmalen. Ook Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Marin Cilic en Zizou Bergs staan op de deelnemerslijst. Het internationale toernooi vindt van 6 tot en met 14 juni plaats op Autotron in Rosmalen.
Elise Mertens, die vorig jaar het WTA-toernooi won, en de Nederlandse nummer één Suzan Lamens zijn ook van de partij.
Documentaire rolstoeltennisser Niels Vink
Hij had na het overlijden van zijn trainer en goede vriend Hans-Jurgen Striek geen zin meer in tennis. Toch zette Niels Vink (23) uit Helmond een tijd later de knop om. De rolstoeltennisser ging in januari van dit jaar op jacht naar de enige nog ontbrekende grote Grand Slam op zijn lijstje: de Australian Open. Dat zijn missie slaagde is vastgelegd in een indrukwekkende documentaire, die ook te zien is op het gratis videoplatform Brabant+.