Oud-speelster heeft vrouwenvoetbal PSV zien veranderen: 'Gun het ze zo'

PSV Vrouwen kan vrijdagavond voor het eerst in de clubgeschiedenis het landskampioenschap pakken. Oud-speelster Nadia Coolen (31) zit straks trots én vol spanning in het stadion. Ze heeft het vrouwenvoetbal door de jaren heen zien groeien bij PSV. "Het is echt een wereld van verschil."

Coolen weet nog goed hoe zij in 2012 als 17-jarige uit Sittard in het allereerste vrouwenteam kwam, dat toen werd opgericht onder de naam PSV/FC Eindhoven. Ze voetbalde eerst bij clubs in Geleen en Venlo. Eindhoven was daarna een extra bijzondere stap. "Voor mij was het supergaaf dat PSV in de naam stond. Daar werd je door getriggerd", zegt ze. Krantenwijk naast voetbalcarrière

Dames voetbalden toen voor een vergoeding, niet voor een riant maandsalaris. Zo ging Coolen ook nog naar school en had ze een krantenwijk als bijbaan. "Je kwam met de bus of trein, had training op een amateurcomplex, je nam je eigen bakje eten mee", vertelt de oud-speelster. "Praktisch gezien was er niet veel verschil met spelen bij een amateurclub." Later hoefden Coolen en haar teamgenoten eigenlijk alleen nog maar voetbalschoenen mee te nemen naar de club. "De rest werd allemaal geregeld. Dat was toen een groot verschil."