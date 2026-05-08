Oud-speelster heeft vrouwenvoetbal PSV zien veranderen: 'Gun het ze zo'
PSV Vrouwen kan vrijdagavond voor het eerst in de clubgeschiedenis het landskampioenschap pakken. Oud-speelster Nadia Coolen (31) zit straks trots én vol spanning in het stadion. Ze heeft het vrouwenvoetbal door de jaren heen zien groeien bij PSV. "Het is echt een wereld van verschil."
Coolen weet nog goed hoe zij in 2012 als 17-jarige uit Sittard in het allereerste vrouwenteam kwam, dat toen werd opgericht onder de naam PSV/FC Eindhoven. Ze voetbalde eerst bij clubs in Geleen en Venlo. Eindhoven was daarna een extra bijzondere stap. "Voor mij was het supergaaf dat PSV in de naam stond. Daar werd je door getriggerd", zegt ze.
Krantenwijk naast voetbalcarrière
Dames voetbalden toen voor een vergoeding, niet voor een riant maandsalaris. Zo ging Coolen ook nog naar school en had ze een krantenwijk als bijbaan. "Je kwam met de bus of trein, had training op een amateurcomplex, je nam je eigen bakje eten mee", vertelt de oud-speelster. "Praktisch gezien was er niet veel verschil met spelen bij een amateurclub."
Later hoefden Coolen en haar teamgenoten eigenlijk alleen nog maar voetbalschoenen mee te nemen naar de club. "De rest werd allemaal geregeld. Dat was toen een groot verschil."
Ondanks de verschillen tussen dames- en herenvoetbal heeft ze, in de twaalf jaar dat ze bij PSV heeft gevoetbald, wel gemerkt dat de club elk jaar stappen heeft gezet. Daar is ze over te spreken. "Stappen als dat er intern een groter budget was, salarissen die omhoog gingen, contracten die uitgebreid werden naar 40 uur en kleding die werd gewassen", somt ze op.
Hoopt op kampioenschap
Na al die jaren van groei hoopt de oud-speelster dan ook van harte dat het team beloond wordt met het landskampioenschap. "Ik gun het ze echt zo. Ik weet hoe hard ze ervoor gewerkt hebben", zegt ze overtuigend. "Het kan ook niet uitblijven als je zo hard aan de weg timmert en zo'n fundament gebouwd hebt."
PSV Vrouwen speelt vrijdagavond om 20.00 uur tegen ADO Den Haag, dat op de tiende plaatst staat. De wedstrijd is in het TenCate Stadion De Herdgang, de thuishaven van het vrouwenteam. Dat is ook de reden dat de wedstrijd niet in het Philips Stadion wordt gespeeld.
Coolen voelt al wel wat spanning voor de wedstrijd, ondanks dat ze daar zelf niet meer op het veld staat. "Ik heb net toevallig nog een aantal meiden gesproken en ik denk dat ik het spannender vind dan dat zij het vinden", zegt ze met een lach. "Zij zeiden 'Komt goed, we gaan je trots maken'."
16 mei kan de vrouwenploeg ook de KNVB-beker winnen. De finale is tegen FC Twente in Spartastadion het Kasteel in Rotterdam.