Besluit over azc in Den Bosch uitgesteld vanwege extra informatieavonden

Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld. Dat laat de gemeente Den Bosch vrijdag in een brief weten. Na vele protesten tegen het nieuws, last de gemeente extra informatieavonden in. Het besluit over het azc wordt nu in plaats van juli pas in september genomen.

De gemeente organiseerde na de bekendmaking negen informatiemomenten voor direct omwonenden en ondernemers uit Engelen, maar merkt dat dat niet genoeg is. Er staan nog 430 wachtenden op de wachtlijst voor een volgende bijeenkomst.

De gemeente maakte begin april bekend dat ze vijftig minderjarige vluchtelingen gaat opvangen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Na het nieuws gingen demonstranten meerdere keren de straat en zelfs de snelweg op .

Daarom houdt de gemeente aanstaande maandag een online informatieavond. "Zo kunnen we in een keer veel inwoners informatie verstrekken en een brede gelegenheid geven om vragen te stellen."

Ook sluit de gemeente fysiek aan bij reguliere overleggen in Engelen en momenten in de buurt. Met een zogeheten leefbaarheidsplan wordt nagedacht over maatregelen rondom verkeer, toezicht en verlichting.

Verschillende meningen

De gemeente hoopt dat hiermee de verbinding tussen inwoners in Engelen weer terugkomt. "Het gevoel van gemeenschap in het dorp heeft een deuk opgelopen. Veel mensen ervaren polarisatie tussen 'voor- en tegenstanders' waarmee ook het uitspreken van de eigen mening onder druk is komen te staan. Mensen geven aan zich niet vrij te voelen hun mening te kunnen uiten."

Het plan is om op het bedrijventerrein, dat voorheen diende als politiekantoor, alleenstaande jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar op te vangen. Het gaat volgens de gemeente om een periode van maximaal vijftien jaar.