Demonstranten lopen A59 op bij protest tegen azc in Den Bosch

Demonstranten zijn woensdagavond de A59 bij Den Bosch opgelopen bij een protest tegen een asielzoekerscentrum (azc). De snelweg richting Waalwijk was korte tijd helemaal dicht. De demonstranten zijn tegen de komst van een azc op het naastgelegen bedrijventerrein in Engelen.

Op de snelweg was een weginspecteur van Rijkswaterstaat aanwezig die schakelt met de verkeerscentrale. Die ziet dat de groep demonstranten zich richting de afrit beweegt. Daardoor konden er mondjesmaat auto's via een rijbaan 'onder toezicht' verder rijden.

Ongeveer honderd demonstranten verzamelden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. Doordat een groep demonstranten op het wegdek stond, besloot Rijkswaterstaat om het verkeer van Den Bosch richting Waalwijk tegen te houden.

Volgens de weginspecteur zijn er zo'n tien politieagenten aanwezig en is er om versterking gevraagd. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de politie niet heeft ingegrepen en dat het erop lijkt dat de actie bijna voorbij is.

Niet de eerste demonstratie

Het is niet de eerste keer dat er wordt gedemonstreerd. Zaterdag 18 april heeft de Bossche burgemeester Mikkers nog negen personen een gebiedsverbod opgelegd. Een dag eerder kregen twee anderen eenzelfde verbod. Zij mochten een aantal dagen niet op bedrijventerrein De Vutter komen.

Een paar dagen daarvoor werden er twee mensen opgepakt tijdens de anti-azc-demonstratie. Mensen probeerden de weg te blokkeren, gooiden met stenen en staken vuurwerk af. Ook probeerden demonstranten de A59 te betreden.

Opvang in oud politiekantoor

De gemeente Den Bosch maakte begin april bekend dat zij vijftig minderjarige vluchtelingen gaan opvangen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daar een pand, dat voorheen diende als politiekantoor, aangeboden gekregen om de alleenstaande jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar op te vangen.